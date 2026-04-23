玩心齋橋、難波必看集合守則！這7間星巴克門市最容易約錯

Hello, 我是CJ夫人。是一個30+台北人、旅行專欄作家，喜歡推薦質感、動人又有趣的生活日常，熱衷透過訪談深入了解品牌初衷和經營理念，因此你經常會在我的文章看見除了度假故事以外的人人文觀察、風格趨勢。

撰文攝影／CJ夫人、整理／實習記者陳莉玟

心齋橋的星巴克大多分布在熱門地標、商場樓層、地下街入口或商店街區的周圍角落，不誇張地說，星巴克分布密度極高，而且共同點是都在心齋橋、難波走路5～10分鐘內的範圍。在這裡跟朋友約星巴克見面的話，很容易找錯家，這篇整理出7間最容易被約錯的星巴克！

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大阪的心齋橋筋商店街

心齋橋商店街是大阪南區最繁華的購物地段，以心齋橋筋商店街為中心，向北連接南船場、向南直通道頓堀與難波一帶，實際步行距離約1至1.5公里，是旅行者與在地人都鍾愛的逛街路線。

沿線密集分布百貨公司（如大丸、PARCO、OPA）、國際精品（如CHANEL、LV、大丸百貨）、平價快時尚品牌（UNIQLO、GU、ZARA、WEGO）與各型態街邊店，從藥妝、美妝、服飾、潮流選物、甜點，到古著小店、二手書店、雜貨伴手禮應有盡有，周邊巷弄還有電影院、卡拉OK、遊戲中心與酒吧夜店等娛樂場域，皆透過多個出入口與地下通道彼此串聯。

大阪新手前往心齋橋最常發生的誤會

在心齋橋到難波這一帶，許多人展開逛街，就是逛一整天。由於商業設施之間沒有明顯斷點，加上人流持續流動，多數人會在無意識中跨越行政與地理上的區域界線，從心齋橋一路逛到難波，單次停留時間常落在4至8小時以上。幾乎所有人，在逛到某個時間點後，都會開始找個可以坐下、可以放空、不需要持續移動的休息點，也就是為什麼咖啡店（尤其是星巴克）會變成最自然的集合點與避難所。

最容易被約錯的7間星巴克

當朋友說「我們在星巴克集合吧」，對方可能心裡想的是OPA，你卻直奔PARCO；或者你說「我快到UNIQLO附近的星巴克」，對方其實已經在星巴克樓上的書店等你半小時。你以為自己已經到了那間星巴克，但朋友可能是在另一間星巴克。

1、當朋友說：我在心齋橋大丸的星巴克



心齋橋 PARCO 百貨／五樓星巴克

心齋橋地鐵站4號出口即商場，白領族購物天堂，想當然爾逛累了直接找個咖啡坐坐很合理，不過心齋橋PARCO原先是大丸北館，疫情過後才變成PARCO，若是曾去過的人，搜尋大丸星巴克很可能會找不到。

星巴克 心齋橋PARCO店

地址： 日本〒542-0085 Osaka, Chuo Ward, Shinsaibashisuji, 1 Chome−8−3 心斎橋パルコ

營業時間：10：00－22：00

2、當朋友說：我在OPA的星巴克



心齋橋OPA百貨／二樓星巴克

心齋橋OPA百貨有很多快時尚的日系穿搭品牌，是情侶血拼後的集合點首選，不過很多人以為OPA星巴克在一樓門口，其實要走進去搭電扶梯上二樓才會找到。



星巴克 心齋橋OPA店

地址：大阪府大阪市中央区西心斎橋1-4-3 心斎橋OPA本館 2F

營業時間：08：00－22：00

3、當朋友說：我在美國村的星巴克



心齋橋BIG STEP 百貨／一樓星巴克

靠近美國村的潮牌店街區、喜歡古著的人特別會約這裡，不過BIG STEP百貨周圍街邊店很多，很可能要繞商城外圍一圈才找到星巴克。

星巴克 心齋橋BIG STEP店

地址：日本〒542-0086 Osaka, Chuo Ward, Nishishinsaibashi, 1 Chome−6−14 BIG STEP

營業時間：08：00－23：00

4、當朋友說：我在心齋橋商店街的星巴克



北側心齋橋商店街／一樓星巴克

同樣位於心齋橋筋商店街，只不過是較少觀光客的北側，距離心齋橋地鐵站1號出口很近，如果沒有特別強調「北心齋橋星巴克」，就可能被誤認成心齋橋與道頓堀交叉口那間星巴克。

星巴克 北心齋橋店

地址：3 Chome-11-10 Minamisenba, Chuo Ward, Osaka, 542-0081日本

營業時間：07：30－22：00

5、當朋友說：我在地下街的星巴克



心齋橋地下街 CRYSTA 長堀 4號區／地下一樓星巴克

天熱、下雨、怕迷路，走有冷氣的地下街集合最舒適，不過CRYSTA地下街分成東西兩邊，靠美國村那頭還有另一間星巴克CRYSTA長堀西方店，沒走對方向會繞到腿軟。

星巴克 CRYSTA 長堀店

地址：日本〒542-0081 Osaka, Chuo Ward, Minamisenba, 3 Chome−長堀地下街４−号 CRYSTA

營業時間：07：00－22：00

6、當朋友說：我在心齋橋最熱鬧的星巴克



TSUTAYA EBISUBASHI 蔦屋書店戎橋店／二樓星巴克

可以邊等人邊看書，坐在窗邊還能就近觀賞道頓堀的熱鬧人潮，是景觀極好的星巴克地點，不過座位區在二樓，要走進書店才能找到上樓的路，多數人在一樓書店找半天，卻遲遲沒上樓。

星巴克 蔦屋書店戎橋店

地址：1 Chome-8-19 Dotonbori, Chuo Ward, Osaka, 542-0071日本

營業時間：08：00－22：30

7、當朋友說：我在難波車站的星巴克



難波CITY／地下一樓星巴克

難波CITY地下一樓星巴克，近南海電鐵北口1號出口，無論轉乘南海電鐵或走御堂筋大道都很方便，是搭車前的好集合點，不過除了難波CITY本館，Namba Walk地下街、難波御堂筋口Grand Building也都有星巴克，光說難波那間，大家心裡想的星巴克永遠不是同一間。

星巴克 難波CITY店

地址：日本〒542-0076 Osaka, Chuo Ward, Namba, 5 Chome−1−60 なんばCITY

營業時間：10：00－22：00

約星巴克，這樣選最不會出錯！

約心齋僑商店街中段，可以選「PARCO五樓」、「OPA二樓」；想拍照打卡看風景，可以選「蔦屋書店戎橋店那間」，記得提醒要上二樓；想避開人潮，可以選「北心齋橋店」或「地下街CRYSTA長堀店」。下次說「我們在星巴克見！」，記得多說幾個關鍵字：樓層、百貨名、哪個出口，才能安心見面、不再落單。

CJ夫人。喜愛度假。部落格、FB粉絲團

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