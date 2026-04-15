「台北南港大地雅詩閣酒店」第4季開幕　平均房價8千元起跳

▲大地酒店攜手雅詩閣邁向國際，「台北南港大地雅詩閣酒店」預計今年第四季開幕。（圖／大地酒店提供，下同）



記者彭懷玉／台北報導

北投大地酒店今（15日）宣布，攜手全球公寓式酒店品牌「雅詩閣」（Ascott），進駐南港軟體園區核心地段，打造「台北南港大地雅詩閣酒店」，預計第四季開幕，全年平均房價8千元起跳，將成為台北首座高端國際連鎖公寓式酒店。

▲新館緊鄰台北漢來飯店，圖為戶外廣場與公共空間設計。



大地酒店自2015年創立以來，以「靜奢美學」深耕市場11年，此次雅詩閣首度在台設立旗艦據點，雙方合作也被視為大地酒店邁向國際化的重要里程碑。新館位於台肥南港C2開發案，鄰近南港展覽館、LaLaport及高鐵、捷運南港站，具備優越的交通與商務條件。

▲大地酒店董事長王雪梅與Ascott首席執行官吳洵杰進行簽約儀式，共同揭幕「台北南港大地雅詩閣酒店」。



酒店定位為「全服務型公寓式酒店」，共規劃186間客房，坪數自12坪起跳，最大的總統套房達百坪，規劃1至3房格局，並導入「1+1」彈性空間設計，結合主臥室與可轉換沙發床的獨立書房，兼顧工作與休憩需求，鎖定中長期商務與外派客群。

館內設有交誼廳、健身房及游泳池等設施，餐飲則由川湘料理品牌「奇岩一號」進駐，設有可容納20人的包廂空間。業者表示，全案投入逾12億元進行改裝，瞄準高端商務與長住市場。

▲台北洲際酒店座落於大巨蛋園區內。（圖／記者彭懷玉攝）



另外，IHG洲際酒店集團旗下台北洲際酒店預計今夏正式啟動，台灣區總經理羅嘉麒（Robbert Manussen）表示，館內規劃各式房型共350間，其中包含約60間長住型公寓套房，配備完整廚房、洗衣機與烘衣機，滿足長期住宿需求；最基礎的標準客房大小則落在12坪，並設有多間雙床房型，方便兩大兩小家庭同住。