ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

吃得到整隻鱈場蟹與澎湖海鮮　海峽會懷石火鍋推母親節限定套餐

▲海峽會懷石火鍋、辰壽司母親節新菜色。（圖／海峽會提供）

▲海峽會懷石火鍋「御海盛宴」4人套餐，吃得到整隻鱈場蟹。（圖／海峽會提供）

記者黃士原／台北報導

搶攻母親節商機，海峽會懷石火鍋推出期間限定「御海盛宴」4人套餐，除了整隻鱈場蟹，還有澎湖現流海鮮、日本大分縣大入島生蠔、南非活鮑魚等頂級食材，每套3萬6800元起，即日起供應至6月30日。

海峽會懷石火鍋「御海盛宴」套餐以「頂級海味 × 奢華食材」為主軸，聚集日本鱈場蟹全蟹、澎湖直送的當日現撈鮮魚、小卷、日本大分縣大入島生蠔、南非活鮑魚、海港大蝦、蛤蜊、美國去骨牛小排等頂級食材。

▲海峽會懷石火鍋、辰壽司母親節新菜色。（圖／海峽會提供）

▲澎湖現撈鮮魚、小卷、日本大分縣大入島生蠔、南非活鮑魚、海港大蝦、蛤蜊。（圖／海峽會提供）

▲海峽會懷石火鍋、辰壽司母親節新菜色。（圖／海峽會提供）

▲磯煮章魚。（圖／海峽會提供）

套餐同步提供多道料理，包括以日本和牛拌炒洋蔥咖哩、酥香焗烤而成的「焗烤和牛派」、以古法燉煮印尼官燕的「杏汁燉官燕」；以及選用台灣在地食材，重現日本經典慢燉料理的「磯煮章魚」。御海盛宴4人套餐價格3萬6800元起，即日起供應至6月30日。

▲海峽會懷石火鍋、辰壽司母親節新菜色。（圖／海峽會提供）

▲松葉蟹真丈。（圖／海峽會提供）

▲海峽會懷石火鍋、辰壽司母親節新菜色。（圖／海峽會提供）

▲障泥烏賊海膽。（圖／海峽會提供）

同樣位於海峽會內的辰壽司，新一季菜色以松葉蟹為題，為母親節獻上款待之意，將松葉蟹風味拆解，轉化成鮮明卻彼此呼應的料理。「松葉蟹真丈」選用日本松葉蟹作為基底，每日手工揉製，搭配先煮後炸的大甲芋頭。

「障泥烏賊海膽」嚴選日本鳥取縣障泥烏賊，結合海膽的濃郁鮮甜，展現柔軟細緻的口感，而「松葉蟹蔥油釜飯」在釜鍋慢火炊煮下，米粒分明口感Q彈，搭配松葉蟹肉與青蔥，隨著熱油淋下的瞬間，蔥香與蟹鮮同時被喚醒。期間限定料理每位5000元起，供應至當季食材結束。

▲敘日全日餐廳本季推出期間限定「沖繩假期．海味盛宴」。（圖／六福萬怡提供）

另外，位於台北市南港區的敘日全日餐廳，本季推出期間限定「沖繩假期．海味盛宴」，以沖繩飲食文化為靈感，集結多道南島風味料理，包括海葡萄章魚沙拉、南島風和牛塔可飯及沖繩黑糖味噌滷豚肉、沖繩章魚大阪燒、沖繩風味苦瓜香煎豬梅花、沖繩握壽司與手卷等菜色。

現做料理部分，則是推出松葉蟹蝦湯拉麵、酥炸鮑魚海鮮天婦羅及現煎干貝搭野菇和風煮。母親節活動期間，每位加贈蒜蓉蒸龍蝦1份，每桌再贈限定流心巧克力球甜點1份。

關鍵字： 美食雲 海峽會 母親節 懷石火鍋

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

【差點衝進水池】媽祖三進三出距離太短！轎班一腳踩進草叢險些HOLD不住XD

推薦閱讀

東京最難訂米其林日料「山崎」登台

東京最難訂米其林日料「山崎」登台

能輕鬆拿百岳！台中大坑5-1號步道

能輕鬆拿百岳！台中大坑5-1號步道

帶媽住六福莊「24小時只要8888元」

帶媽住六福莊「24小時只要8888元」

高知旅遊必體驗清單「鰹魚半敲燒」

高知旅遊必體驗清單「鰹魚半敲燒」

立榮航空「澎湖花火節秘境」遊程開賣　機加酒限量95折優惠

立榮航空「澎湖花火節秘境」遊程開賣　機加酒限量95折優惠

「台北南港大地雅詩閣酒店」第4季開幕

「台北南港大地雅詩閣酒店」第4季開幕

大甲媽遶境「肉蛋土司外送最熱門」　指定店家點餐送平安符

大甲媽遶境「肉蛋土司外送最熱門」　指定店家點餐送平安符

凌晨2點半開攤！深夜油飯隱身萬華暗巷

凌晨2點半開攤！深夜油飯隱身萬華暗巷

海峽會懷石火鍋推母親節限定套餐

海峽會懷石火鍋推母親節限定套餐

頂呱呱「3款組合」限時特價99元　炸雞桶周末只要74折

頂呱呱「3款組合」限時特價99元　炸雞桶周末只要74折

推薦行程

讀者迴響

熱門行程

最新新聞更多

東京最難訂米其林日料「山崎」登台

能輕鬆拿百岳！台中大坑5-1號步道

帶媽住六福莊「24小時只要8888元」

高知旅遊必體驗清單「鰹魚半敲燒」

立榮航空「澎湖花火節秘境」遊程開賣　機加酒限量95折優惠

「台北南港大地雅詩閣酒店」第4季開幕

大甲媽遶境「肉蛋土司外送最熱門」　指定店家點餐送平安符

凌晨2點半開攤！深夜油飯隱身萬華暗巷

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366