吃得到整隻鱈場蟹與澎湖海鮮　海峽會懷石火鍋推母親節限定套餐

▲海峽會懷石火鍋「御海盛宴」4人套餐，吃得到整隻鱈場蟹。（圖／海峽會提供）

記者黃士原／台北報導

搶攻母親節商機，海峽會懷石火鍋推出期間限定「御海盛宴」4人套餐，除了整隻鱈場蟹，還有澎湖現流海鮮、日本大分縣大入島生蠔、南非活鮑魚等頂級食材，每套3萬6800元起，即日起供應至6月30日。

海峽會懷石火鍋「御海盛宴」套餐以「頂級海味 × 奢華食材」為主軸，聚集日本鱈場蟹全蟹、澎湖直送的當日現撈鮮魚、小卷、日本大分縣大入島生蠔、南非活鮑魚、海港大蝦、蛤蜊、美國去骨牛小排等頂級食材。

▲澎湖現撈鮮魚、小卷、日本大分縣大入島生蠔、南非活鮑魚、海港大蝦、蛤蜊。（圖／海峽會提供）

▲磯煮章魚。（圖／海峽會提供）

套餐同步提供多道料理，包括以日本和牛拌炒洋蔥咖哩、酥香焗烤而成的「焗烤和牛派」、以古法燉煮印尼官燕的「杏汁燉官燕」；以及選用台灣在地食材，重現日本經典慢燉料理的「磯煮章魚」。御海盛宴4人套餐價格3萬6800元起，即日起供應至6月30日。

▲松葉蟹真丈。（圖／海峽會提供）

▲障泥烏賊海膽。（圖／海峽會提供）

同樣位於海峽會內的辰壽司，新一季菜色以松葉蟹為題，為母親節獻上款待之意，將松葉蟹風味拆解，轉化成鮮明卻彼此呼應的料理。「松葉蟹真丈」選用日本松葉蟹作為基底，每日手工揉製，搭配先煮後炸的大甲芋頭。

「障泥烏賊海膽」嚴選日本鳥取縣障泥烏賊，結合海膽的濃郁鮮甜，展現柔軟細緻的口感，而「松葉蟹蔥油釜飯」在釜鍋慢火炊煮下，米粒分明口感Q彈，搭配松葉蟹肉與青蔥，隨著熱油淋下的瞬間，蔥香與蟹鮮同時被喚醒。期間限定料理每位5000元起，供應至當季食材結束。

▲敘日全日餐廳本季推出期間限定「沖繩假期．海味盛宴」。（圖／六福萬怡提供）

另外，位於台北市南港區的敘日全日餐廳，本季推出期間限定「沖繩假期．海味盛宴」，以沖繩飲食文化為靈感，集結多道南島風味料理，包括海葡萄章魚沙拉、南島風和牛塔可飯及沖繩黑糖味噌滷豚肉、沖繩章魚大阪燒、沖繩風味苦瓜香煎豬梅花、沖繩握壽司與手卷等菜色。

現做料理部分，則是推出松葉蟹蝦湯拉麵、酥炸鮑魚海鮮天婦羅及現煎干貝搭野菇和風煮。母親節活動期間，每位加贈蒜蓉蒸龍蝦1份，每桌再贈限定流心巧克力球甜點1份。