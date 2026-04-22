萬華老饕認證當地最強油蔥乾麵！用心熬製大骨湯是隱藏版招牌

撰文攝影／小虎食夢網、整理／實習記者陳品勻

有些店還得在地人才會知道，當然前提是要他們肯分享。前陣子在咱們新成立的「萬華區美食里」求問，得到台灣僅存百年最中之一的「台北堂餅行摩那卡餅」和這家朋友推薦說萬華最強的油蔥乾麵「阿華的店」。先說結論：自製油蔥真的香，麵也煮得好，很涮嘴的乾麵，滷肉飯不錯，上面加個醃瓜特別，餛飩湯很好喝但餛飩本身一般。

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南萬華美食

最近迷上一個美食地標「南萬華」，好奇查了一下那裡算「南」萬華，AI告訴我的答案是「西藏路」以南，跟我一開始以為的艋舺大道（萬華車站）以南有一點出入。不過，那也好，更接近我喜歡的「不為人知」和「在地味」。但不管怎說，在萬華車站以南、西藏路以北、和平西路、西園路這個方塊裡，還是有許多值得散步（離捷運、車站不算太遠）的好風景、好味道。比方，發現後就常去買來送禮的「台北堂餅行摩那卡餅」。

梧州街小吃

「阿華的店」用Google搜尋幾乎沒有半點資料，會出現的大約都是梧州街同名的小吃店。依著網友給的地址使用Google Maps倒是不難找到，但到了門口有一種我常用來形容不起眼店的感覺，那就是「經過一百次都不會想進去的店」。

用餐環境

這裡開了多久不清楚，但現在好像是二代接手，店裡就一般的小吃，但有冷氣開放。我挑了非用餐的時間進店，店裡沒有任何客人，發現一對不知是母子還是姐弟的正在用餐，兩人談笑的氛圍讓我捨不得打擾。而後，兩人很客氣的招待我坐下，並協助我點餐。不知道為什麼突然很喜歡這家店，在我還沒坐下前。

滷肉飯

依著在地人的推薦快速點了幾樣，立馬上來的是滷肉飯，上面的醃瓜非常吸睛，夾了一塊入口即有懷念的滋味，只是無從說起，滷肉是我偏好帶皮且偏肥，化口度挺好，油甜帶著微鹹也算是順口，就是肉燥少了一點，以至於過半就只剩白飯。

餛飩湯

這碗說是家傳的餛飩湯，喝湯的第一口就讓我折服，感覺是很用心熬的大骨湯底加上一點自製的油蔥，說來簡單樸素在如今卻顯得「耐」人尋味，餛飩皮薄滑口，肉餡算是扎實，吃了第一口，心頭微微浮出「嗯」，想說什麼，卻放下湯匙。

油蔥乾麵

這碗油蔥乾麵才上我心裡就接著剛剛的「嗯」後，說了句：「哇」，這油蔥也未免太閃閃動人了吧！邊拌邊吞口水，那油蔥的香氣慢慢散在空氣中，並和豬油香連袂竄進了我那貪婪的鼻腔內。這油蔥怎麼會這麼酥、這麼脆？

拌入麵中後，在咀嚼的過程又不影響麵條本身的香氣，真的算是近來我吃過數一數二好吃的乾麵。當然，我指的是那單純、純然的、油蔥、豬油、麵條交織出的簡單美味。不誇張，吃完這碗麵的中途我只停下來喝了一口餛飩湯、吃了一顆餛飩，然後接了那一聲：「嗯」後，又連發了三次「嗯嗯嗯」。

▲桌上有同樣是店家自製的辣椒醬、辣油還有推薦友人說的「辣蘿蔔乾」。

阿華的店

地址：108台北市萬華區艋舺大道120巷35號

電話：02－23041018

營業時間：10：00－19：30（周五、六、日公休）

如果「吃」只是為了填飽肚子，那「食物」也未免太無趣了～～

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