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從上帝視角看下龍灣！水上飛機搭乘攻略　25分鐘俯瞰石灰岩奇觀

『周花花，甲飽沒』吃飽再減肥！

『周花花，甲飽沒』吃飽再減肥！ 周花花

美食狂熱者!志在發掘各種食物 一個天天喊著減肥卻吃個不停的小胖子 喜歡旅遊熱愛冒險，全世界都是我的遊樂園!

▲▼下龍灣水上飛機。（圖／周花花授權提供）

撰文攝影／周花花、整理／實習記者陳莉玟

想要體驗越南下龍灣不一樣的旅行玩法，推薦你來一趟「下龍灣水上飛機」之旅，以低空飛行的方式，近距離俯瞰下龍灣石灰岩島嶼景色，跟搭船的感受完全不同。25分鐘的空中觀光非常精彩，無論你之前有沒有去過下龍灣，都會被水上飛機窗外所看到的景色收服！

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隨身行李以輕便為主
下龍灣水上飛機是由「Hai Au Aviation」運營，報到後會需要收取護照登記，也會進行量體重的程序，確保整台飛機的載重符合安全規定。上去水上飛機可以帶隨身包包，但有限制總重不能超過7公斤，也不建議帶太大型的包包、行李，因為水上飛機內部空間不大，比一般客機小很多，沒有額外設置放東西的地方，所以建議隨身行李以輕便為主。

▲▼下龍灣水上飛機。（圖／周花花授權提供）

建議提前預約
使用的是「Cessna Grand Caravan 208B-EX水上飛機」，最多可容納12名乘客，最少搭乘人數為4人，如果是自由行的旅人，記得一定要提前預約訂位！因為下龍灣水上飛機人氣非常高，很常都是一位難求，臨時起意想搭的話，現場不一定還有位子。

▲▼下龍灣水上飛機。（圖／周花花授權提供）

流程介紹
出發前機長、副機長會說自我介紹，並用英文簡單說明注意事項，基本上都是一些很基礎的事情，大家平常搭飛機時該留意什麼，上去水上飛機其實就差不多。

▲▼下龍灣水上飛機。（圖／周花花授權提供）

中間為走道分成左右兩排
右邊是雙人座位、左邊是單人座位，因為飛機會繞行一圈，所以去程和回程的景色不一樣，坐哪一邊都是一樣的。差別僅有在如果碰上天氣不好的情況，可能一面順光、一面逆光，或是天氣變化很大，幾分鐘之內景色就大變，不然其實坐在左邊還是右邊都可以，每個位子的景色都很好，即使隔著玻璃窗還是會被景色美到驚呼連連。

▲▼下龍灣水上飛機。（圖／周花花授權提供）

水上飛機顧名思義，是在水上起飛和降落，起飛前的加速、提升都好有趣，但因為是小飛機，我們都覺得還蠻晃的，如果你是容易暈車、暈船體質的人，出發前建議可以先吃一顆暈機藥，多少減少飛行時晃動的不舒服。

▲▼下龍灣水上飛機。（圖／周花花授權提供）

▲▼下龍灣水上飛機。（圖／周花花授權提供）

可惜我們體驗的這天天氣並不好，冬天或是季節轉換之際的下龍灣，很常會有陰天霧濛濛的情況，這天剛好就碰上了，所以沒有拍到很明亮的藍天海水色調，反而像幅潑墨山水畫一樣，也是有種不同的朦朧美。

▲▼下龍灣水上飛機。（圖／周花花授權提供）

▲▼下龍灣水上飛機。（圖／周花花授權提供）

從機上拍出去的視角

▲▼下龍灣水上飛機。（圖／周花花授權提供）

▲▼下龍灣水上飛機。（圖／周花花授權提供）

▲▼下龍灣水上飛機。（圖／周花花授權提供）

▲▼下龍灣水上飛機。（圖／周花花授權提供）

▲▼下龍灣水上飛機。（圖／周花花授權提供）

▲▼下龍灣水上飛機。（圖／周花花授權提供）

▲回程時會看見比較現代化的設施，佔地遼闊的高爾夫球場感覺就很厲害。

▲▼下龍灣水上飛機。（圖／周花花授權提供）

▲▼下龍灣水上飛機。（圖／周花花授權提供）

心得
下龍灣水上飛機的機師相當專業，整趟飛行可以感受到技術和專業度，如果預算充足的人，很推薦這個搭乘水上飛機俯瞰海上小桂林，跟團旅行的話可以選擇有這個行程的團，自由行的話記得要先預約好才有位子。

▲▼下龍灣水上飛機。（圖／周花花授權提供）

水上飛機觀光旅遊|下龍灣

地址：廣寧省團洲區團洲商業城區T7別墅

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