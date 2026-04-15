萬豪集團插旗新北！台北板橋馥華艾美酒店今夏開幕　6亮點先看

▲「台北板橋馥華艾美酒店」建築由國際知名建築事務所HANDEL Architects規劃設計。（圖／業者提供，下同）



記者彭懷玉／綜合報導

萬豪國際集團旗下高端品牌艾美酒店即將進駐新北！由集團直營的「台北板橋馥華艾美酒店」今夏前開幕，官網目前標示開幕日為5月25日，屆時將成板橋新地標。隨著開幕進入倒數，業者也搶先曝光多項設計與空間亮點。

▲室內設計由BLINK Design Group 的 Clint H. Nagata 操刀，以當代設計語彙融合法式優雅風格。



亮點一：國際建築團隊打造 新北天際線新地標

酒店樓高31層、座落於板橋中山路核心地段，酒店整體建築由紐約知名建築事務所 HANDEL Architects 操刀設計，以「Connect」為核心概念，串聯國際都會語彙與在地城市脈動，形塑兼具現代感與高度識別度的外觀風格。

亮點二：18樓「光盒子」設計 日夜皆有不同風貌

建築最吸睛的「光盒子」位於18樓，透過光影變化營造流動感，白天與夜晚呈現不同表情，也讓整棟建築與城市產生互動對話。



亮點三：融合在地文化與法式美學 空間設計有層次

室內由BLINK Design Group操刀，從板橋街廓與歷史紋理汲取靈感，結合法式優雅元素，透過拱門、廊柱與細節設計，營造具有節奏感的旅宿空間。

▲酒店集結14位藝術家作品聯合策展。



亮點四：集結14位藝術家作品 打造沉浸式藝術旅宿

館內導入14位國內外藝術家創作，從入口雕塑到大廳裝置藝術，讓旅客在入住過程中，隨處都能感受藝術氛圍，提升整體體驗層次。

▲▼中餐廳「茉莉苑 JASMIN」以茶文化為脈絡，延伸東方款待精神；全日餐廳「花漾」以亞熱帶花園為靈感，延續「 Belle Époque 美好年代」所象徵的愉悅與優雅。



亮點五：高空酒吧＋多元餐飲 延伸都會生活體驗

餐飲規劃涵蓋全日餐廳「花漾」、中餐廳「茉莉苑」，以及大廳酒廊「北緯二十五 LATITUDE 25」與18樓高空酒吧「LUMI BAR」，結合法式風格與城市夜景，打造從白天到夜晚的多元用餐與微醺場域。

▲大廳酒廊「北緯二十五 LATITUDE 25」源自艾美品牌的「緯度」概念。



亮點六：高樓層客房＋景觀設施 坐擁山景與城市視野

酒店18樓設有泳池、24小時開放的健身房與三溫暖等設施，客房則配置於19至31樓，多數房型可遠眺山景，部分更可欣賞台北101，讓旅客在城市上空享受放鬆又開闊的住宿體驗。

隨著開幕倒數，「台北板橋馥華艾美酒店」將以結合建築設計、藝術策展與高空景觀的多重亮點，為新北旅宿市場注入全新話題。

▲▼PORTRAIT鉑萃酒店預計9月開幕；主打台北車站商圈少見的「獨立露台房型」。（圖／業者提供）



另外，鄰近台北車站的全新設計型隱奢旅宿「PORTRAIT鉑萃酒店」預計9月中開幕，近日也公開整體設計概念。酒店主打台北車站商圈少見的「獨立露台房型」，並集結照明設計師賴雨農、景觀設計師吳忠勳與國際時裝設計冠軍胡俊丞三大設計師跨界合作，以「台北巷弄中的綠色珠寶盒」為靈感，形塑專屬品牌的美學風格。

酒店更認養並重新整建鄰近的大樹公園，將自然綠意延伸至旅宿空間，串聯城市與生活場域，勾勒出現代旅人對都會旅宿的全新想像，打造台灣少見、兼具設計感與隱奢氛圍的獨特酒店品牌。