澳洲和牛舌3種部位一次享用　信義區原木燒烤餐廳推出春夏新菜

▲信義區原木燒烤餐廳推出春夏新菜，上圖為「牛舌．三重食感」。（圖／WILDWOOD提供）

記者黃士原／台北報導

位於台北市信義區的WILDWOOD原木燒烤牛排海鮮餐廳，即日起推出春夏新菜單，除經典燒烤牛排外，本季選材橫跨海陸，從時令盛產的砲管、日本北海道生蠔、愛爾蘭淡菜，到風味馥郁的戰斧豬、帶翅雞胸與澳洲和牛舌。

▲澳洲和牛舌根部位。（圖／記者黃士原攝）





▲舌尖口感較為緊實，主廚以番茄、雞高湯、培根與黑橄欖慢火燉煮。（圖／記者黃士原攝）

WILDWOOD原木燒烤牛排海鮮餐廳新登場的春夏新菜單中，首度推出期間限定料理「牛舌．三重食感」，主廚精選澳洲和牛牛舌的舌尖、中段與舌根的部位，分別演繹截然不同的風味與口感。舌尖口感較為緊實，主廚以番茄、雞高湯、培根與黑橄欖慢火燉煮，使其轉化為膠潤柔軟的質地；中段與舌根則先以迷迭香、百里香與自製煙燻油低溫舒肥24小時，再經直火炭烤反覆回溫2至3次，呈現外層微焦酥脆、內裡柔嫩多汁的層次。

▲北海道生蠔佐番茄冰沙。（圖／記者黃士原攝）

「北海道生蠔佐番茄冰沙」選用日本北海道厚岩生蠔，搭配以黃聖女番茄澄清後融合砂糖、香檳醋與猶太鹽調味製成的番茄冰沙，同時淋上阿根廷青醬，並點綴蒔蘿油、彩色番茄丁與金蓮葉。

「蒜香奶油愛爾蘭淡菜」以蒜片與油封蒜頭慢火釋香，加入洋蔥與百里香炒至金黃，隨後放入鮮甜的愛爾蘭淡菜。以紹興酒提味，融入聖女番茄的鹹鮮與風乾番茄的酸甜果香，再加入蛤蜊高湯與鮮奶油輕柔燉煮，最後拌入九層塔、巴西里與辣椒片，並以初榨橄欖油乳化醬汁。

▲南義綜合海鮮．砲管．大明蝦．紐西蘭淡菜．西班牙臘腸。（圖／記者黃士原攝）

「南義綜合海鮮．砲管．大明蝦．紐西蘭淡菜．西班牙臘腸」選用當令砲管與草蝦，先以直火炭烤上色，鎖住海鮮鮮甜。另起鍋煸香西班牙臘腸，與番茄醬拌炒至濃郁上色，加入魚高湯與蛤蜊汁煮滾。隨後放入砲管、草蝦與淡菜一同燉煮，最後加入九層塔、平葉巴西里與初榨橄欖油提香。

▲炭烤芫荽帶翅雞胸．非洲辣椒醬。（圖／記者黃士原攝）

「炭烤芫荽帶翅雞胸．非洲辣椒醬」以香菜、蒜頭、百里香、黑胡椒與芥花油調製醃料，將帶翅雞胸真空油封醃製3日，使風味充分滲透、肉質更加柔嫩。料理時撒上摩洛哥香料鹽，先炙燒表面接著進烤箱以220度烤7分鐘後回溫休息，再續烤5分鐘。最後撒上新鮮香菜、平葉巴西里和紫洋蔥，搭配非洲辣醬，風味層層堆疊。

▲黑麥啤酒台灣帶骨豬里肌．醃漬紫高麗菜。（圖／記者黃士原攝）

「黑麥啤酒台灣帶骨豬里肌．醃漬紫高麗菜」將戰斧豬排以百里香、巴西里、迷迭香、黑麥汁、台灣啤酒一同拌勻並冷藏醃製3天，使肉質柔軟並帶有淡雅麥香。取出後，簡單撒上鹽、胡椒並以直火炭烤，經過反覆3次烤炙與回溫，使熱度均勻滲透至肉心，外層焦香、內裡柔嫩彈潤。

▲SERENA全日餐廳推石垣牛主題餐點，上圖為「炙燒石垣牛握壽司」。（圖／高雄日航酒店提供）

另外，高雄日航酒店即日起推出「石垣牛饗宴」，本次共引進高達705公斤，讓饕客無需出國，即可一站品嚐擁有「和牛界的愛馬仕」美譽的頂級美味。「SERENA全日餐廳」精選多個石垣牛部位，設計一系列主題料理，包括以直火炭烤鎖住肉汁「燒烤石垣牛肉」、高溫炙燒帶出奶油香氣「炙燒石垣牛握壽司」，以及「巧克力咖哩燉和牛」、「和牛肉燥飯」、「生滾和牛滑蛋粥」等多元品項，成人每位平日1280元、假日午晚餐1480元，就可以無限享用。

▲桃泉中餐廳「山椒石垣牛石鍋飯」。（圖／高雄日航酒店提供）

桃泉中餐廳由主廚張祐銓運用傳統粵菜技法，融合石垣牛各部位肉質特性，設計一系列兼具港式底蘊與和牛精髓的粵式菜色，單點288元至888元。單點菜色包含展現焦香層次的「山椒石垣牛石鍋飯」、油脂滲透米飯的「石垣牛小排叉燒煲仔飯」、燉煮入味的「紅燒石垣牛腩撈麵」，以及「石垣牛湯包」與「石垣牛抄手」。