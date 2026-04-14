鼎王麻辣鍋進駐信義ATT 4 FUN　4/30前內用送麻辣鹽花霜淇淋

▲鼎王麻辣鍋插旗信義ATT 4 FUN。（圖／鼎王提供）

記者黃士原／台北報導

從台中起家、韓星SJ始源來台必吃首選的鼎王麻辣鍋，繼去年底開出台北長安東店後，上周六正式進駐信義區的ATT 4 FUN 6樓，餐廳同步祭出開幕優惠，4月30日前內用就送麻辣鹽花霜淇淋，5月31日前加LINE好友，憑電子券免費兌換飲料1杯。

▲龍蝦海饌盛宴。

發跡於台中的鼎王，店內充滿濃濃中國風，鍋底可以吃到飽，有滷得超夠味的鴨血與吸滿湯汁的豆腐，吃起來味道超級棒。而韓星始源對於麻辣火鍋情有獨鍾，每次訪台都會前往鼎王用餐，後來口耳相傳，粉絲都知道是他必去的私人行程，甚至有歌迷開玩笑說可能有入股。

看準信義與101商圈兼具觀光、娛樂、國際活動與夜生活的高度發展潛力，鼎王麻辣鍋繼去年底開出台北長安東店後，4月插旗信義區ATT 4 FUN 6樓，成為品牌百貨首店，同時也推出多款限定菜色與服務。首先是鎖定輕奢市場的「龍蝦海饌盛宴」，以龍蝦為主角，匯集干貝、鮑魚、白蝦等多款海鮮。

▲麻辣鹽花霜淇淋（左）與抹茶紅豆霜淇淋（右）。

全新創意甜品「麻辣鹽花霜淇淋」，顛覆大眾對火鍋餐後甜點的既定印象，以鼎王經典的麻辣湯頭為靈感入味、融合綿密的牛奶霜淇淋，再妝點細緻鹽花，創造辣、鹹、甜三重風味。

▲鼎王麻辣鍋首度推出「杯裝飲品系列」，10款特色茶飲全新上市。

由於信義商圈夜生活型態多元且周邊夜店林立，鼎王麻辣鍋鎖定夜貓族「小酌續攤」的需求，推出多款信義ATT店限定的特色調酒系列，結合茶香、水果與酒感元素，「柚美荔泡泡」結合荔枝酒、伏特加與葡萄柚果香，搭配青茶尾韻，口感輕盈順口；「紫蘇葡萄白酒」則以白酒為基底，融合紫蘇與葡萄香氣。● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。



此外，鼎王麻辣鍋首度推出「杯裝飲品系列」，10款特色茶飲全新上市，主打創意口感「紫蘇紅烏龍凍檸氣泡」融合紫蘇、紅烏龍與檸檬，並加入氣泡元素；「葡萄四季青茶」以清香回甘的四季春茶為基底，融合香甜葡萄；「橙香紅烏龍」以焙香濃郁紅烏龍為主角，揉合清新柳橙香氣，呈現果香與茶韻交織的成熟風味。

▲「龍重雙饗：龍蝦・嫩煎龍虎斑」。（圖／王品提供）

另外，全台最重要的聚餐日「母親節」即將來臨，「王品牛排」展開尋人任務，只要姓名中有「真」、「淑」、「美」、「麗」中任一同音字，即日起到5月29日，平日到店消費2客套餐，就款待「龍重雙饗：龍蝦・嫩煎龍虎斑」1份，飽滿鮮甜的龍蝦，搭配肉質細緻的嫩煎龍虎斑，佐以龍蝦奶油醬汁。

王品牛排成立於1993年11月，是王品集團的創始品牌，招牌就是一頭牛只供應6客的經典「王品牛小排」，使用20多種辛香料，經過2天慢熬，再炙烤封香緊鎖飽滿肉汁。今年初則是與菲力牛排、柚香鮭魚搭配，推出新套餐「王者盛宴」，3種經典主菜一次享用。