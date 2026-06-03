鹿港老街11間小吃地圖！別錯過8元手工麻糬、現烤野生烏魚子

撰文攝影／VIVIYU小世界、整理／實習記者陳莉玟

說到台灣最具歷史韻味與小吃文化的地方，對我來說，絕對是那充滿濃濃古早味、每一條巷弄都藏著驚喜的「彰化鹿港小鎮」！漫步在鹿港的紅磚古巷，伴隨著廟宇的裊裊香火與微風拂過九曲巷的輕柔，這裡不僅有深厚的歷史底蘊，更是一座讓人吃過就無限回味的傳統美食天堂！

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交通資訊

開車前往可導航設定「鹿港老街」，周邊多為鹿港老街範圍，建議停在外圍停車場後步行進入，斜對面也有立體停車場可以停放。或搭乘客運至「鹿港鎮」後，步行進入老街區域即可抵達，沿途還能順遊天后宮、九曲巷。

建議路線

早上先從麵線糊或肉羹湯開始，中段接包子、芋丸與麻糬，下午再補一碗粉粿冰或買蛋黃酥、烏魚子當伴手禮，鹿港很妙的地方就在於，它不是只靠一個爆紅點撐全場，而是整個生活圈都能端出味道。

王罔麵線糊

不是那種會讓你拍完照就走的店，而是會讓人默默把整碗吃光、最後連湯都喝乾的那種，坐在鹿港老街的一角，看著來來往往的遊客與在地人，吃著一碗傳承三代的麵線糊。「王罔麵線糊」可能不是在地人推薦的首選，但很適合觀光客來嚐嚐這近百年的好味道，有到鹿港時不妨可以試試。

王罔麵線糊

地址：彰化縣鹿港鎮民族路268號

電話：0958－629960

營業時間：06：00－18：00

鹿港肉焿泉

在王罔麵線糊隔壁，就是從民國53年開始營業的「鹿港肉焿泉」，可以直接安排一路吃過去，每天早上六點準時開門，無論是準備上工的在地人、早起的長輩，或是特地前來鹿港散步的旅人，都會在這裡坐下來，點上一碗熱湯，讓身體慢慢暖起來。

鹿港肉焿泉

地址：彰化縣鹿港鎮公園一路41號

電話：04－7755553

營業時間：06：00－14：30（假日－18：30）

阿婆麻糬舖

僅僅靠著一台簡樸的小推車，「阿婆麻糬舖」就讓無數饕客甘願在清晨七點排隊購買！每天清晨七點多開始賣，接近中午就收攤，每天限定營業4小時，卻能讓熟門熟路的鹿港人一大早就來排隊，這裡賣的不是精緻甜點，而是一顆顆現包、現賣、柔軟的古早味麻糬，一顆只要8元，吃的是手工、是時間，也是許多鹿港人共同的童年回憶。

阿婆麻糬舖

地址：彰化縣鹿港鎮大明路9號

電話：0930－712603

營業時間：07：20－12：00

源記粉粿冰

這間1985年創立的「源記粉粿冰」，是一碗只要幾個銅板，就能讓一家四口都滿足的幸福，也是長輩記憶裡堅持遵循古法，用山梔子天然染色的兒時記憶，也是2025年的500甜之一。冰品的價格也很實在，35～40元就能一次加三種料！

鹿港傳統粉粿冰（源記）

地址：彰化縣鹿港鎮民族路198號

電話：04－7776782

營業時間：08：30－17：30（周二休息）

再烏魚子傳統製作批發

走進鹿港老街，尤其是保留最完整的埔頭街，在這條充滿閩南式紅磚建築的街道上，有一間傳承了傳統技藝的店舖「再烏魚子傳統製作批發」使用野生烏魚子，遵循古法日曬、重壓，並提供現烤現吃的服務，讓大家可以邊走邊吃。

再烏魚子傳統製作批發

地址：彰化縣鹿港鎮埔頭街10號

電話：04－7776512

營業時間：08：00－17：00

蚯蚓龍山麵線糊

位在龍山寺附近、民族路上的「蚯蚓龍山麵線糊」，沒有顯眼招牌，沒有華麗裝潢，卻是鹿港人幾十年來默默守著的早餐據點，只要天一亮，店門口便陸續出現熟門熟路的客人，有騎著機車來外帶的阿伯，也有一邊聊天一邊慢慢吃的在地長輩，甚至不少外地饕客專程早起，只為了這一碗最道地的鹿港麵線糊。

蚯蚓龍山麵線糊

地址：彰化縣鹿港鎮民族路193號

營業時間：06：00－16：00

素珠芋丸

在鹿港天后宮旁的紫色傳奇，就是這個一顆30元、日賣上千顆的「素珠芋丸」，店內只販售一種食物，卻熱銷到常常排隊。各大美食節目報章雜誌通通都有它的身影，是許多在地人從小吃到大的日常，這不是網美型小吃，也不是浮誇創意料理，而是一顆實實在在的芋丸。

素珠芋丸

地址：彰化縣鹿港鎮民生路68號

電話：04－7752212

營業時間：08：30－17：00／假日08：00－19：00（周一公休）

米弎豆お菓子処 / MISATO

在彰化鹿港老街有間改良自日本九州的日式點心的「米弎豆お菓子処」，之前在台北迪化街和台中草悟道都曾吃過，這次來到鹿港當然也不會錯過！外型像是古代日本金幣的造型，像是在吃麻糬一樣Q軟，內餡有不同口味，還有推出季節限定版的草莓大福，不同的豆餡組合都蠻好吃的。

米弎豆お菓子処 / MISATO

地址：彰化縣鹿港鎮民權路264號

電話：04－7789551

營業時間：10：30－17：00（假日－18：30／周二休息）

老成珍肉包

位於中山路上的「老成珍肉包」是我們這次經過吃到覺得還不錯的肉包，而且還有海鮮干貝包，真的吃得到一小顆的干貝，不僅好吃，用來送禮也體面。

老成珍肉包

地址：彰化縣鹿港鎮中山路393號

電話：04－7747586

營業時間：09：00－20：30

新口味鹿港店

提到彰化鹿港，多數人腦海中浮現的是紅磚古巷與香火鼎盛的廟宇，而提到蛋黃酥則會想到不二坊和新口味，近期「新口味食品行」在二代接班後積極創立新的分店，以優雅且具現代感的新店面進駐鹿港中山路，不僅是一間販售伴手禮的店鋪，更是一處能坐下來，在古色古香的氣息中，細細品味「台式下午茶」的文化空間。

新口味鹿港店

地址：彰化縣鹿港鎮中山路381號

電話：04－7788237

營業時間：11：00－18：00（假日－19：00／周二公休)

巧味珍肉包

清晨六點的鹿港，街道還帶著一點微涼，蒸籠裡卻早已白煙裊裊，對在地人來說，一顆熱騰騰的肉包，是一天最踏實的開始；對旅人而言，這是一種走進地方生活的方式。「巧味珍肉包」自民國88年創立以來，始終堅持老麵發酵與傳統手作工法，更在2024年榮獲「500碗」，經過怎麼能錯過！

巧味珍肉包

地址：彰化縣鹿港鎮中山路406號

電話：04－7769448

營業時間：06：00－20：30

心得

一口氣看完了這11間鹿港必吃神級美食，是不是已經飢腸轆轆，恨不得馬上訂車票衝去彰化了呢？當然，鹿港的魅力絕對不僅止於此！這份名單雖然已經涵蓋了許多精華，但鹿港老街的巷弄裡，還有太多太多隱藏版的驚喜等待著我們去挖掘。吃飽喝足後，別忘了到鹿港天后宮祈求平安，漫步在桂花巷藝術村感受文創氣息，或是在九曲巷裡迷失於紅磚古牆的浪漫。

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