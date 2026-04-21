「歐洲最美陽台」遠眺宮廷教堂！德國布呂爾平台散步拍照攻略

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撰文攝影／Travel with Leo、整理／實習記者陳莉玟

德勒斯登有「易北河畔的佛羅倫斯」美譽，除了德勒斯登王宮、茲溫格宮，本文的主角—易北河畔的布呂爾平台也是一大亮點，被譽為「歐洲最美陽台」。過往於這區域遊覽時，可以藉由奧古斯特橋與Carola Bridge往來兩岸，而且後者是拍攝兩岸景觀的絕佳地點，可惜已經於2025年拆除，而奧古斯特橋則是長年整修，但可以通行。

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布呂爾平台簡介

德勒斯登自由行重點之一是易北河畔的布呂爾平台（Brühl’s Terrace），周遭都是德勒斯登地標，例如宮廷教堂、德勒斯登美術大學（Academy of Fine Arts Dresden）、薩克森高等法院等等，典雅的河畔景色可以跟塞納河畔的羅浮宮或者聖母院相提並論，也被譽為「歐洲最美陽台」。

該平台原本是德勒斯登要塞面向易北河城牆的一部分，後來成為選帝侯Frederick Augustus II的大臣—Heinrich von Brühl 的土地，在19世紀初期對公眾開放，也跟聖母教堂同病相憐，在德勒斯登大轟炸被毀到面目全非。

欣賞該平台的最佳方式

就是由聖母教堂那一端走到奧古斯特橋（Ausgustus Bridge/Augustusbrücke），過易北河之後沿著新城區的河岸漫步。過往可以再由Carola Bridge回到平台，本文許多照片都是由Carola Bridge拍攝德勒斯登城區，可惜的是這座橋梁於2024年發生坍塌意外、已於2025年拆除，預計於2027年開始重建。

▲Carola Bridge。

▲由聖母教堂觀景台拍的Carola Bridge。

▲不復存在的Carola Bridge。

布呂爾平台與易北河畔隨拍

雖然Carola Bridge已拆除，我也不確定日後原址是否會興建橋梁，本文還是以最完整的方式呈現這區域的景色。上午是我最推薦的拍攝時間，天氣好的話光線優美，而且水面平靜無波，捕捉平台美景之餘還有機會拍倒影，但是易北河遊船開始運行之後，造成的水面波動可能會讓倒影變得不好拍，所以盡量早點去。

旅遊鏡頭在拍攝布呂爾平台時非常重要，除了用廣角端捕捉露臺旁的重點建築，也推薦用中長焦拍攝建築的特寫，這邊的建築都是巴洛克建築樣式的傑作，能跟這邊河岸美景相提並論的大概只有布拉格吧！

▲一大早去拍雖然沒下雨，但是雲偏厚、光線不佳。

▲中間有尖塔的建築是宮廷教堂，右邊是森柏歌劇院。

▲這幾個建築是拍攝重點。

離開Carola Bridge後可沿著步道漫步到宮廷教堂，沿途也有不錯的拍攝點，但布呂爾平台是德勒斯登超熱門觀光區域，早點來比較好拍，漫步時可看到 Gottfried Semper 的雕像，他是德國知名建築家跟森柏歌劇院的設計者。

▲Ludwig Richter是德勒斯登出身的知名畫家。

▲最左邊的圓頂就是聖母教堂，旁邊的圓頂是Academy of Fine Arts Dresden。

▲這位就是Gottfried Semper。

下午時比較好的拍攝點是奧古斯特橋跟平台對岸，這個橋整修超久，我近三次造訪都還沒完工。由橋上除了可以拍拍兩岸景色，也可以嘗試以中長焦拍攝往來於橋上的路面電車跟宮廷教堂。

▲過往整修中的奧古斯特橋。

▲過往整修中的奧古斯特橋周遭。

▲宮廷教堂是很好的拍攝對象。

▲德勒斯登主要交通工具：路面電車。

▲這屬於德勒斯登王宮的一部分。

▲由橋上拍的布呂爾平台。

▲後面像搾檸檬器的建築是Academy of Fine Arts Dresden。

▲橋畔的廣場已經整修完，橋身還有一些工程。

其他取景點

過橋後可先走到新城區的「金色騎士」（Goldener Reiter/Reiterstandbild）拍一下，離橋很近。這個描繪奧古斯特強王的雕像是德勒斯登的地標之一，現在的雕像是二戰後修復的。

這附近還有一個重要取景點，由河畔拍宮廷教堂，那是歷代大師畫廊鎮館之寶《易北河畔的德勒斯登》（Dresden seen from the Right Bank of the Elbe, beneath the Augusts Bridge）的取景角度，喜愛這幅畫的人別錯過了。

▲金色騎士。

▲這景色其實蠻不錯的，但要留意腳步別太靠近岸邊。

▲《易北河畔的德勒斯登》。

在橋畔拍夠之後，可以再於這一側走一下，如果傍晚天氣不錯的話可以考慮！平心而論，沿著這一側的河岸拍布呂爾平台比較平凡無奇，時間有限的話不用花太多時間、快快拍幾張就好！

▲這是在對岸靠近 Carola Bridge 的地方拍的。

▲這張是在橋上比較靠近對岸的地方拍的。

▲夜景其實也不錯。

Fortress Xperience

Fortress Xperience（Festung Xperience）是多媒體聲光導覽，入口在布呂爾平台下方。這部分的建築在修建成平台前是屬於德勒斯登要塞面向易北河岸的城牆，而這個多媒體導覽便是深入平台下方，跟隨導覽路線探索德勒斯登的發展。參觀方式很簡單，購票進入之後跟隨地面上的編號逐步前進，牆面上會有燈光秀，介紹了德勒斯登要塞的修築、七年戰爭時造成的滿目瘡痍、麥森瓷器的起源以及後期修建成露臺的歷程。

參觀時間約45～90分鐘，看你想看多仔細，不過全程都是英文。如果初遊德勒斯登是不一定要來這邊，市區有更多必去景點，而且這展覽的票價也不便宜，比較適合造訪多次德勒斯登或對這個歷史名城的發展有濃厚興趣的旅人。

心得

德勒斯登之所以是我最喜愛的德國城市之一，除了歷代大師畫廊典藏的曠世名畫，布呂爾平台美不勝收的景致無愧於「歐洲最美陽台」美譽，可惜最佳拍攝地點已經消失，希望日後可以重建。少了Carola Bridge，除了無法欣賞歐洲讓人驚嘆的城市景色，交通應該有受到不小的影響。

布呂爾平台

地址：Georg-Treu-Platz 1, 01067 Dresden, 德國

Fortress Xperience

地址：Brühlsche Terrasse, Terrassenufer, 01067 Dresden, 德國

開放時間：10：00－18：00（周一休息）

其他資訊：可參考官網

*旅遊雲專欄作家《Travel with Leo》現有經營：部落格、FB

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