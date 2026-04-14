麥味登明起發放「2萬張75折券」　北部門市開賣元氣蛋白系列

▲麥味登台中中山醫門市為全台第1000店。（圖／麥味登提供）

記者蕭筠／台北報導

麥味登門市達1000店，明天起一連10天舉辦線上抽獎活動，將發出2萬張75折優惠券，北部門市同時上架「元氣蛋白」系列，以蛋白塊取代傳統麵包，其中「原塊嫩雞起司蛋白堡」蛋白質含量達43公克，提供健身族更多元早餐選擇。

麥味登15日起至24日舉辦線上抽獎活動，每天抽出1000名會員，每人可獲得2張「原塊嫩雞起司滿分堡」、「酸菜米腸握蛋捲餅」或「超厚雞肉起司蛋鬆餅堡」75折優惠券，總計發出2萬張券，APP同時開放票券轉贈功能，能將優惠券送給親朋好友。

▲揚秦國際企業董事長卓靖倫。

麥味登母集團揚秦國際企業董事長卓靖倫表示，預計每年持續以100至150間的速度展店，下一個里程碑為2000店，希望平均每1萬人就有1家麥味登，4家便利超商就有1間店。

卓靖倫說，1000家店裡有960家為加盟店，目前以同一加盟主開複數店的模式擴大規模，憑藉加盟主對管理與商圈了解，更能與消費者連結；目前展店區域以6都新興發展區為主，如台中北區的漢神巨蛋、桃園青埔及台北北士科等地區。

中東衝突前景不明，物價蠢蠢欲動，卓靖倫表示，目前有3至5個月庫存量，暫時沒有調漲售價規劃，總部能吸收就吸收，會讓價格維持穩定。

▲▼麥味登北部門市開賣「元氣蛋白」系列。

搶攻健康餐飲潮流，麥味登北部門市明日將上架「元氣蛋白」系列，以蛋白塊取代傳統麵包，其中「原塊嫩雞起司蛋白堡」蛋白質含量達43克、「黑胡椒豬里肌起司蛋白堡」也有29克，另有原塊嫩雞蛋白特餐、 元氣地瓜蛋白特餐。

▲拉亞漢堡攜手「KITKAT」推出全新杜拜開心果巧克力系列。（圖／拉亞漢堡提供，下同）

此外，拉亞漢堡近日則攜手「KITKAT」推出全新杜拜開心果巧克力系列，共有5款新品限時販售至6月1日。

拉亞漢堡與KITKAT推出「杜拜開心果巧克力抹醬」，把巧克力脆片拌進開心果巧克力醬中，再加入「卡達依夫脆絲」，最後淋上一層巧克力醬，可搭配5款人氣品項。

▲經典貝果推出杜拜開心果巧克力乳酪口味。

▲杜拜開心果巧克力XL炸雞芝加哥堡為酥脆炸雞結合杜拜開心果巧克力醬。

其中甜食部分有「杜拜開心果巧克力乳酪貝果（售價69元）」、「杜拜開心果巧克力皇后奶油吐司（售價55元）」及「杜拜開心果巧克力可頌（售價59元）」；鹹食則推「杜拜開心果巧克力厚牛芝加哥堡（售價109元）」、「杜拜開心果巧克力XL炸雞芝加哥堡（售價105元）」。

此外，拉亞漢堡也推出4款限定套餐，「杜拜開心果巧克力A餐」含杜拜開心果巧克力乳酪貝果、黃金脆薯、中杯紅茶，優惠價124元；「杜拜開心果巧克力B餐」含杜拜開心果巧克力XL炸雞芝加哥堡、麥克雞塊、中杯紅茶，優惠價155元。

「杜拜開心果巧克力C餐」含杜拜開心果巧克力皇后奶油吐司、三角薯餅、中杯紅茶，優惠價95元；「杜拜開心果巧克力D餐」含杜拜開心果巧克力厚牛芝加哥堡、蘋果派、中杯紅茶，優惠價159元。