韓國排隊麵包店「Standard Bread」5月登台　首店落腳信義A11

▲韓國人氣烘焙店「Standard Bread」宣布登台。（圖／翻攝Standard Bread官方IG，下同）

記者蕭筠／台北報導

韓國人氣排隊烘焙店「Standard Bread」宣布進軍台灣，首店將開在台北信義A11，預計5月開幕。

▲Standard Bread主打吐司要撕開吃。

▲鐵鍋吐司為招牌人氣品項。

Standard Bread主打「每30分鐘現烤出爐」的烘焙節奏，提供多種不同口味吐司，並強調「撕開吃」而不是切片的享用方式，再搭配自製果醬與沾醬，增加口感層次。

其中最受歡迎的為鐵鍋吐司，招牌「焦糖烤布蕾法式吐司」把吐司外層炙燒成金黃色後放進鐵鍋中，再淋上布蕾液，打造外脆內軟口感。

Standard Bread在韓國有4家分店，官方IG近日釋出消息，宣布5月登台，首店落腳台北信義A11，徵才網站上已開出職缺。

▲哈根達斯日本限定「脆脆流心系列」推出2種新口味 。（圖／哈根達斯提供）

另外，台灣近日也開賣哈根達斯（Häagen-Dazs）今年3月於日本推出的2款「脆脆流心」新口味，「脆脆流心黑可可草莓冰淇淋」為草莓冰淇淋搭配草莓醬再放上烘烤黑巧餅乾；「脆脆流心蜂蜜鹹奶油餅乾冰淇淋」則是鮮奶油冰淇淋結合蜂蜜、檸檬以及烘焙海鹽奶油餅乾。

即起於哈根達斯門市以及7-11販售，原價149元，特價99元。4月24日起多入組將在全聯、大全聯、家樂福等通路上架。