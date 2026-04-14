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高雄日航酒店引進705公斤石垣牛　全日餐廳1280元起無限享用

▲SERENA全日餐廳推石垣牛主題餐點，上圖為「炙燒石垣牛握壽司」。（圖／高雄日航酒店提供）

▲SERENA全日餐廳推石垣牛主題餐點，上圖為「炙燒石垣牛握壽司」。（圖／高雄日航酒店提供）

記者黃士原／台北報導

和牛控看過來！高雄日航酒店引進高達705公斤的沖繩石垣牛來台，即日起推出「石垣牛饗宴」，活動橫跨全館5家餐廳，其中全日餐廳無限享用石垣牛主題料理，成人每位平日1280元、假日1480元。

▲SERENA全日餐廳推石垣牛主題餐點，上圖為「燒烤石垣牛肉」。（圖／高雄日航酒店提供）

▲SERENA全日餐廳推石垣牛主題餐點，上圖為「燒烤石垣牛肉」。（圖／高雄日航酒店提供）

高雄日航酒店即日起推出「石垣牛饗宴」，本次共引進高達705公斤，讓饕客無需出國，即可一站品嚐擁有「和牛界的愛馬仕」美譽的頂級美味。「SERENA全日餐廳」精選多個石垣牛部位，設計一系列主題料理，包括以直火炭烤鎖住肉汁「燒烤石垣牛肉」、高溫炙燒帶出奶油香氣「炙燒石垣牛握壽司」，以及「巧克力咖哩燉和牛」、「和牛肉燥飯」、「生滾和牛滑蛋粥」等多元品項，成人每位平日1280元、假日午晚餐1480元，就可以無限享用。

▲桃泉中餐廳「山椒石垣牛石鍋飯」。（圖／高雄日航酒店提供）

▲桃泉中餐廳「山椒石垣牛石鍋飯」。（圖／高雄日航酒店提供）

▲日本料理「飛翔」和食推出「石垣牛極饗套餐」，期間限定4880元。（圖／高雄日航酒店提供）

▲日本料理「飛翔」和食推出「石垣牛極饗套餐」，期間限定4880元。（圖／高雄日航酒店提供）

桃泉中餐廳由主廚張祐銓運用傳統粵菜技法，融合石垣牛各部位肉質特性，設計一系列兼具港式底蘊與和牛精髓的粵式菜色，單點288元至888元。單點菜色包含展現焦香層次的「山椒石垣牛石鍋飯」、油脂滲透米飯的「石垣牛小排叉燒煲仔飯」、燉煮入味的「紅燒石垣牛腩撈麵」，以及「石垣牛湯包」與「石垣牛抄手」。

▲天空酒吧推出西式石垣牛輕食。（圖／高雄日航酒店提供）

▲天空酒吧推出西式石垣牛輕食。（圖／高雄日航酒店提供）

天空酒吧與咖啡廳亦推出精緻的西式石垣牛輕食，包含厚實多汁的「石垣牛漢堡」與「石垣牛三明治」，單點每份980元；天空酒吧獻上期間限定沖繩泡盛主題特調。

高雄日航酒店「石垣牛饗宴」即日起限量供應、售完為止。

▲敘日全日餐廳本季推出期間限定「沖繩假期．海味盛宴」。（圖／六福萬怡提供）

▲敘日全日餐廳本季推出期間限定「沖繩假期．海味盛宴」。（圖／六福萬怡提供）

另外，位於台北市南港區的敘日全日餐廳，本季推出期間限定「沖繩假期．海味盛宴」，以沖繩飲食文化為靈感，集結多道南島風味料理，包括海葡萄章魚沙拉、南島風和牛塔可飯及沖繩黑糖味噌滷豚肉、沖繩章魚大阪燒、沖繩風味苦瓜香煎豬梅花、沖繩握壽司與手卷等菜色。

現做料理部分，則是推出了松葉蟹蝦湯拉麵、酥炸鮑魚海鮮天婦羅及現煎干貝搭野菇和風煮。母親節活動期間，每位加贈蒜蓉蒸龍蝦1份，每桌再贈限定流心巧克力球甜點1份。

關鍵字： 美食雲 高雄日航酒店 石垣牛

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