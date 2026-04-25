高雄餐酒館「把櫛瓜變成義大利麵」！煨飯飽吸蛤蠣精華超鮮甜

虎麗笑嗨嗨，兩個愛吃喝玩樂的女生，2013年正式出道的吃貨女孩團體。2015年成為千萬人氣部落客，延伸多元觸角參與各類競賽，並屢獲佳績，現正持續累積作品中。目前為美食旅遊生活作家，成員有小虎和莎麗，相信努力吃才

撰文攝影／虎麗笑嗨嗨、整理／實習記者陳莉玟

「C’est Bon Bar & Restaurant 河堤店」有別於美術館店的風格，用餐空間更敞亮，溫潤的暖色調燈光帶給人放鬆的感受，是河堤社區一帶享受晚餐與深夜小酌的好去處。店內餐點選擇不少，像是口感帶勁的義大利麵、質地軟綿的特色煨飯，以及多款適合分享的創意小食，主廚透過多樣化的烹調手法，將每一道料理呈現出最合適的味道與豐富度。除了飽足感十足的主食，充滿儀式感的煙燻調酒，或是風味清爽的無酒精調飲也是必點。

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餐點推薦

卡波拉那起司櫛瓜麵（附巧巴達麵包） 320元

想吃輕盈一點的可以選這道，杏鮑菇與櫛瓜切成麵條狀，吃起來脆脆的，有明顯蕈菇香。拌入水波蛋增加溫潤感，加上培根與起司的鹹香味，配著巧巴達麵包品嚐很有飽足感。

炙燒北海道大干貝泡泡鮭魚卵 420元

▲北海道大干貝飽滿扎實，味道鮮甜，結合鮭魚卵在口中化開的鹹香很對味，特製泡泡增加了入口後的順滑度。

風烤薯泥明太子日本山藥 280元

▲這道小食很適合點來分享！日本山藥鋪上厚厚的馬鈴薯泥與明太子，吃起來脆脆的帶有滑順感與鮮香。

炙燒牛小排紅醬義大利麵（辣） 480元

這份紅醬義大利麵有著濃郁的番茄酸甜味，帶點辛辣感很順口，還有蛋汁增加滑順感。細扁麵咀嚼時有勁道，麵條完整包覆醬汁，每一口都很夠味。

▲搭配炙燒過的牛小排肉質扎實，入口能品嚐到濃郁肉香。

絲瓜脆餅海味蛤蠣煨飯 380元

喜歡海味的可以選這道煨飯，米粒吸飽了蛤蠣鮮甜與淡淡奶香，每一口都很有鮮度。上方的絲瓜脆餅增加了咬感與香氣，讓整體層次更豐富，口感軟綿而不膩。

▲蛤蠣飽滿鮮美。

調酒／無酒精特調

過眼雲煙（調酒） 380元

這款調酒會在桌邊煙燻，杯裡飄散白煙的感覺很吸睛。玫瑰琴酒融合鐵觀音茶香與李子，喝得到茶韻與蜜餞酸甜，果香結合輕微酒感，整體甜而不膩。

《東森新媒體ETtoday提醒您，喝酒不開車，開車不喝酒，未滿18歲禁止飲酒。》

蘇鎮花見（調酒） 350元

▲這杯茉莉花琴酒結合蝶豆花、白可可與黑櫻桃，呈現漂亮的色澤！杯口搭配櫻花鹽，鹹味帶出淡雅的花香與清新酒感。

胭脂花（調酒） 350元

▲胭脂花以花果白酒為基底，融合了芭樂與莓果風味，杯口圍繞的梅粉帶來鹹、酸、甜味感，尾韻透出種類似糖果的甜香氣。

《東森新媒體ETtoday提醒您，喝酒不開車，開車不喝酒，未滿18歲禁止飲酒。》

花見（無酒精調飲） 200元

無酒精調飲也很有特色！花見是用蘋果、蝶豆花、蔓越莓調配而成，上層泡沫綿密滑口，入口是微酸微甜的莓果味，喝起來清爽順口。

空間外觀

C’est Bon Bar & Restaurant 河堤店

地址：高雄市三民區明賢街86號

營業時間：17：30－01：30

電話：07－3453910

虎麗笑嗨嗨

生活需要體驗，人生需要嘗試！「品味」是很主觀意識的東西，期待被滿足、感動被勾起才能成就愛的滋味。

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