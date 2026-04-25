ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

高雄餐酒館「把櫛瓜變成義大利麵」！煨飯飽吸蛤蠣精華超鮮甜

虎麗笑嗨嗨

虎麗笑嗨嗨 虎麗笑嗨嗨

虎麗笑嗨嗨，兩個愛吃喝玩樂的女生，2013年正式出道的吃貨女孩團體。2015年成為千萬人氣部落客，延伸多元觸角參與各類競賽，並屢獲佳績，現正持續累積作品中。目前為美食旅遊生活作家，成員有小虎和莎麗，相信努力吃才

▲▼C’est Bon Bar & Restaurant 河堤店。（圖／虎麗笑嗨嗨授權提供）

撰文攝影／虎麗笑嗨嗨、整理／實習記者陳莉玟

「C’est Bon Bar & Restaurant 河堤店」有別於美術館店的風格，用餐空間更敞亮，溫潤的暖色調燈光帶給人放鬆的感受，是河堤社區一帶享受晚餐與深夜小酌的好去處。店內餐點選擇不少，像是口感帶勁的義大利麵、質地軟綿的特色煨飯，以及多款適合分享的創意小食，主廚透過多樣化的烹調手法，將每一道料理呈現出最合適的味道與豐富度。除了飽足感十足的主食，充滿儀式感的煙燻調酒，或是風味清爽的無酒精調飲也是必點。

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

餐點推薦

卡波拉那起司櫛瓜麵（附巧巴達麵包） 320元
想吃輕盈一點的可以選這道，杏鮑菇與櫛瓜切成麵條狀，吃起來脆脆的，有明顯蕈菇香。拌入水波蛋增加溫潤感，加上培根與起司的鹹香味，配著巧巴達麵包品嚐很有飽足感。

▲▼C’est Bon Bar & Restaurant 河堤店。（圖／虎麗笑嗨嗨授權提供）

▲▼C’est Bon Bar & Restaurant 河堤店。（圖／虎麗笑嗨嗨授權提供）

▲▼C’est Bon Bar & Restaurant 河堤店。（圖／虎麗笑嗨嗨授權提供）

▲▼C’est Bon Bar & Restaurant 河堤店。（圖／虎麗笑嗨嗨授權提供）

炙燒北海道大干貝泡泡鮭魚卵 420元

▲▼C’est Bon Bar & Restaurant 河堤店。（圖／虎麗笑嗨嗨授權提供）

▲▼C’est Bon Bar & Restaurant 河堤店。（圖／虎麗笑嗨嗨授權提供）

▲北海道大干貝飽滿扎實，味道鮮甜，結合鮭魚卵在口中化開的鹹香很對味，特製泡泡增加了入口後的順滑度。

風烤薯泥明太子日本山藥 280元

▲▼C’est Bon Bar & Restaurant 河堤店。（圖／虎麗笑嗨嗨授權提供）

▲這道小食很適合點來分享！日本山藥鋪上厚厚的馬鈴薯泥與明太子，吃起來脆脆的帶有滑順感與鮮香。

▲▼C’est Bon Bar & Restaurant 河堤店。（圖／虎麗笑嗨嗨授權提供）

炙燒牛小排紅醬義大利麵（辣） 480元
這份紅醬義大利麵有著濃郁的番茄酸甜味，帶點辛辣感很順口，還有蛋汁增加滑順感。細扁麵咀嚼時有勁道，麵條完整包覆醬汁，每一口都很夠味。

▲▼C’est Bon Bar & Restaurant 河堤店。（圖／虎麗笑嗨嗨授權提供）

▲▼C’est Bon Bar & Restaurant 河堤店。（圖／虎麗笑嗨嗨授權提供）

▲▼C’est Bon Bar & Restaurant 河堤店。（圖／虎麗笑嗨嗨授權提供）

▲▼C’est Bon Bar & Restaurant 河堤店。（圖／虎麗笑嗨嗨授權提供）

▲搭配炙燒過的牛小排肉質扎實，入口能品嚐到濃郁肉香。

絲瓜脆餅海味蛤蠣煨飯 380元
喜歡海味的可以選這道煨飯，米粒吸飽了蛤蠣鮮甜與淡淡奶香，每一口都很有鮮度。上方的絲瓜脆餅增加了咬感與香氣，讓整體層次更豐富，口感軟綿而不膩。

▲▼C’est Bon Bar & Restaurant 河堤店。（圖／虎麗笑嗨嗨授權提供）

▲▼C’est Bon Bar & Restaurant 河堤店。（圖／虎麗笑嗨嗨授權提供）

▲▼C’est Bon Bar & Restaurant 河堤店。（圖／虎麗笑嗨嗨授權提供）

▲蛤蠣飽滿鮮美。

▲▼C’est Bon Bar & Restaurant 河堤店。（圖／虎麗笑嗨嗨授權提供）

調酒／無酒精特調

過眼雲煙（調酒） 380元
這款調酒會在桌邊煙燻，杯裡飄散白煙的感覺很吸睛。玫瑰琴酒融合鐵觀音茶香與李子，喝得到茶韻與蜜餞酸甜，果香結合輕微酒感，整體甜而不膩。

▲▼C’est Bon Bar & Restaurant 河堤店。（圖／虎麗笑嗨嗨授權提供）

▲▼C’est Bon Bar & Restaurant 河堤店。（圖／虎麗笑嗨嗨授權提供）

《東森新媒體ETtoday提醒您，喝酒不開車，開車不喝酒，未滿18歲禁止飲酒。》

蘇鎮花見（調酒） 350元

▲▼C’est Bon Bar & Restaurant 河堤店。（圖／虎麗笑嗨嗨授權提供）

▲這杯茉莉花琴酒結合蝶豆花、白可可與黑櫻桃，呈現漂亮的色澤！杯口搭配櫻花鹽，鹹味帶出淡雅的花香與清新酒感。

胭脂花（調酒） 350元

▲▼C’est Bon Bar & Restaurant 河堤店。（圖／虎麗笑嗨嗨授權提供）

▲胭脂花以花果白酒為基底，融合了芭樂與莓果風味，杯口圍繞的梅粉帶來鹹、酸、甜味感，尾韻透出種類似糖果的甜香氣。

《東森新媒體ETtoday提醒您，喝酒不開車，開車不喝酒，未滿18歲禁止飲酒。》

花見（無酒精調飲） 200元
無酒精調飲也很有特色！花見是用蘋果、蝶豆花、蔓越莓調配而成，上層泡沫綿密滑口，入口是微酸微甜的莓果味，喝起來清爽順口。

▲▼C’est Bon Bar & Restaurant 河堤店。（圖／虎麗笑嗨嗨授權提供）

空間外觀

▲▼C’est Bon Bar & Restaurant 河堤店。（圖／虎麗笑嗨嗨授權提供）

▲▼C’est Bon Bar & Restaurant 河堤店。（圖／虎麗笑嗨嗨授權提供）

▲▼C’est Bon Bar & Restaurant 河堤店。（圖／虎麗笑嗨嗨授權提供）

▲▼C’est Bon Bar & Restaurant 河堤店。（圖／虎麗笑嗨嗨授權提供）

▲▼C’est Bon Bar & Restaurant 河堤店。（圖／虎麗笑嗨嗨授權提供）

▲▼C’est Bon Bar & Restaurant 河堤店。（圖／虎麗笑嗨嗨授權提供）

C’est Bon Bar & Restaurant 河堤店

地址：高雄市三民區明賢街86號
營業時間：17：30－01：30
電話：07－3453910

虎麗笑嗨嗨
生活需要體驗，人生需要嘗試！「品味」是很主觀意識的東西，期待被滿足、感動被勾起才能成就愛的滋味。
部落格粉絲團Instagram

【你可能也想看】

►鹽埕古宅餐酒館！冬瓜茶變身法式水果凍、麻奶紙包魚超下飯
►高雄超台手工拉麵「改用虱目魚熬湯」　還有花生白玉糰子必吃
►高雄百變布朗尼！從桂花烏龍到紅心芭樂都能搭　每口都濕潤厚實

關鍵字： C’est Bon Bar & Restaurant 高雄美食 達人美食 美食情報 美食雲 台灣特色系列 虎麗笑嗨嗨

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

【疑因經濟壓力】北市東區中信銀搶匪現身！　警方上銬戒護帶出

推薦閱讀

高雄拌麵控快收藏！從剁椒皮蛋吃到奶醬松露　5種口味一次滿足

高雄拌麵控快收藏！從剁椒皮蛋吃到奶醬松露　5種口味一次滿足

前飯店主廚十多年粵菜功夫！高雄港式餐酒館　凌晨爽嗑四寶飯

前飯店主廚十多年粵菜功夫！高雄港式餐酒館　凌晨爽嗑四寶飯

肥肉輕抿就化開！高雄60年肉燥飯老店進駐鹽埕　膠質豬腳必點

肥肉輕抿就化開！高雄60年肉燥飯老店進駐鹽埕　膠質豬腳必點

高雄極濃黑芝麻乳酪生吐司！高含水鮮奶基底　口感扎實綿密

高雄極濃黑芝麻乳酪生吐司！高含水鮮奶基底　口感扎實綿密

台灣旅行團甘肅翻車釀1死　觀光署：為旅客親友自組團體

台灣旅行團甘肅翻車釀1死　觀光署：為旅客親友自組團體

高雄餐酒館「把櫛瓜變成義大利麵」！

高雄餐酒館「把櫛瓜變成義大利麵」！

國泰航空「寰宇堂」頭等艙貴賓室翻新亮相

國泰航空「寰宇堂」頭等艙貴賓室翻新亮相

台北40年蘇記玉米排骨湯4月底暫停營業

台北40年蘇記玉米排骨湯4月底暫停營業

苗栗自駕一日遊行程推薦！

苗栗自駕一日遊行程推薦！

母親節蛋糕盤點！法朋聯名香檸青抹戚風　LADY KELLY推康乃馨造型

母親節蛋糕盤點！法朋聯名香檸青抹戚風　LADY KELLY推康乃馨造型

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

新北「逾3千坪花海」美到5月下旬

快衝！2026台中國際旅展水湳登場

想找安靜的陽明山土雞餐廳看這！

溜溜酸菜魚高雄富民店轉型新品牌「常粵」

宜蘭頭城「保夾」釣蝦場！釣不到直接補送

桃園景福宮步行美食攻略！

免追遶境　苑裡「天后派對」4/30登場

台東超六星度假酒店落腳紅葉溫泉

苗栗白沙屯百年肉餅店！

後慈湖啟動試營運　明天開放下一波預約、6月開幕

熱門行程

最新新聞更多

台灣旅行團甘肅翻車釀1死　觀光署：為旅客親友自組團體

高雄餐酒館「把櫛瓜變成義大利麵」！

國泰航空「寰宇堂」頭等艙貴賓室翻新亮相

台北40年蘇記玉米排骨湯4月底暫停營業

苗栗自駕一日遊行程推薦！

母親節蛋糕盤點！法朋聯名香檸青抹戚風　LADY KELLY推康乃馨造型

四代目菊かわ鰻魚飯新竹巨城店4/29試營運　

台中新開幕「純素全植」義式冰淇淋！

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366