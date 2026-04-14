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台中人氣網美餐廳「樂丘廚房」歇業　台南小樂丘只營業到4/30

▲▼「樂丘廚房」必點餐點「珍珠奶茶舒芙蕾鬆餅舒芙蕾」。（圖／樂丘廚房提供）

▲「樂丘廚房」必點餐點「珍珠奶茶舒芙蕾鬆餅」。（圖／樂丘廚房提供）

記者黃士原／台北報導

台中人的回憶又少一家！全盛時期擁有3家分店的人氣網美餐廳「樂丘廚房」，在換手經營後僅剩的LaLaport台中店，已於3月底悄悄結束營業。而新團隊所創立的副品牌「小樂丘」也將於4月30日結束營業，讓不少死忠粉絲感到相當惋惜。

創立已有10多年的「樂丘廚房」，早期是學生餐廳、鬆餅小餐車，2012年開出餐廳店面「東海店」，以美式鬆餅堡與義大利麵建立口碑，受到許多學生喜愛，招牌珍珠奶茶舒芙蕾鬆餅根本讓人無法抵抗，鬆軟的舒芙蕾鬆餅上面鋪滿可口的珍珠，更是手機記憶卡殺手。

▲樂丘廚房台中LaLaport店。（圖／樂丘廚房提供）

▲樂丘廚房台中LaLaport店。（圖／樂丘廚房提供）

隨著人氣水漲船高，樂丘廚房持續開出一中店、台中LaLaport店，最多有3家分店。2025年4月，還有2家分店（一中店已先熄燈）的樂丘廚房，將品牌轉手給馡曄國際集團（經營默爾義大利餐廳），但收掉東海店，只留下LaLaport台中店。去年8月，新團隊以「小樂丘」品牌進駐台南新光小北門店。

不過，日前有網友發現樂丘廚房台中LaLaport店已歇業，而位於台南新光小北門店的小樂丘，也將於4月30日結束營業。消息傳出後，也讓許多網友直呼可惜，但也有人說「好突然喔」、「什麼？都倒了」、「有一種悲傷」、「以前很好吃，還有超大鬆餅漢堡」、「學生時期的愛店」。

▲韓記老虎麵食館金華店將於4月30日結束營業。（圖／萍子提供）

另外，經營逾30年的「韓記老虎麵」金華店（本店）近日在門口貼出頂讓公告，宣布將於4月30日結束營業，讓許多老顧客直呼不捨。值得一提的是，位於市民大道的微風店今年2月底才收攤，在本店熄燈後，該品牌將正式走入歷史。

「韓記老虎麵」以招牌老虎麻辣燙打響名號，品項包含拉麵、冬粉與肉湯等選擇，搭配豬肉、臭豆腐、公仔麵、秘汁鵪鶉蛋等配料，風味濃厚、選擇多元，長年累積高人氣。其麻辣湯底以雞骨、豬骨長時間熬製，融合花椒、麻椒與多種中藥香料，再加入蒜苗提味，呈現香麻溫潤、不嗆喉的特色，也因此被不少老饕視為「可以喝的麻辣湯」。

關鍵字： 美食雲 樂丘廚房 結束營業 歇業 熄燈

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