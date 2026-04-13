冰島航空徵「最爛攝影師」　免費玩10天還送5萬美金

▲冰島航空。（圖／翻攝自Icelandair臉書專頁）

記者蔡玟君／綜合報導

冰島航空宣布誠徵「最爛攝影師」，主打即使是「最不會拍照的人」，也能在冰島壯麗景色中捕捉驚豔畫面，即日起至4月30日開放全球報名，邀請自認拍照技術不佳、卻熱愛旅行與分享的民眾參與，獲選民眾可免費玩冰島10天，另可獲得5萬美元（約新台幣158.9萬元）酬勞。

冰島航空表示，此次「最爛攝影師」鎖定「非專業攝影者」，包括沒有攝影背景、對學習攝影興趣不高、習慣用手機或基本相機隨手拍照，甚至經常對自己作品感到失望的人。主辦單位也強調，希望參加者能自在面對鏡頭、願意入鏡分享旅程，並樂於與人互動，透過真實且不完美的視角呈現冰島之美。

▲冰島航空徵「最爛攝影師」。（圖／翻攝自冰島航空官網）

業者表示，報名者須年滿21歲、持有效護照且無犯罪紀錄，並能於今年6月配合最多10天的行程安排，同時需具備參與戶外活動與健行的體能條件，且可合法前往冰島、英國與美國，並須提交60秒試鏡影片、簽署相關合約。

▲▼冰島擁有豐富自然資源。（圖／老田鬧著玩粉絲團授權提供，請勿翻攝，以免侵權）

同時，獲選者將獲得約10天冰島行程，包含機票、住宿與交通等費用全額補助，另可獲得5萬美元酬勞。其拍攝作品將用於全球行銷活動，並有機會登上各類出版物與展覽。主辦單位表示，入選者將隨行拍攝與參與相關行銷內容製作，成為品牌全球宣傳的一部分。