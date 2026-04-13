基隆八斗子隱藏美食　廚佛Fred推薦這家滷肉飯「肥美油香」

▲鮮來一碗的滷肉飯。（圖／鮮來一碗提供）

記者黃士原／台北報導

基隆美食不只在廟口小吃，八斗子也有老饕級美味，其中庶民美食「滷肉飯」也隱藏在各個餐館、小攤裡，像是知名YouTuber「廚佛瑞德Fred」就推薦溱湘小吃店、調和麵店，油脂結合澱粉後的甜味簡直是犯罪現場。

位於調和街路口轉角處的「鮮來一碗」，顧名思義還有不少「鮮」味料理，像是小卷、白帶魚、鮮蚵、旗魚，都能做成熱騰騰的米粉或湯麵；也有香煎鯖魚、川燙小卷和白蝦，搭配一碗滷肉飯也很適合；想吃清爽的蛤仔湯、鮮蚵湯、來碗鮮蚵粥也都有。

▲調和麵店的滷肉飯帶有甜香，肉塊明顯，瘦肉與肥肉分布均勻。（圖／記者林育綾攝）

調和街邊的「調和麵店」，是一家隱藏在八斗子調和市場一樓的小麵店，除了餛飩麵小碗是55元之外，其他的肉燥麵、陽春麵、切仔麵、米苔目與粿仔湯都只要35元，小碗滷肉飯只要25元，大碗35元，真的是銅板美食。Fred就曾在IG推薦，這家滷肉飯不是肥油噴發型，是選用「瘦皮端」QQ的口感，醬汁也給得很暴力，每顆米粒都被緊緊擁抱。

▲溱湘小吃店滷肉飯、肉羹湯、紅燒肉、炸蚵仔。（圖／廚佛瑞德Fred提供）

同樣在調和街的「溱湘小吃店」，是許多當地人吃晚餐的地方，除了必點的滷肉飯跟乾麵，老饕推薦還要來碗髮菜肉羹湯或海鮮炸物。Fred也十分推薦這裡的滷肉飯，可說是台北老圓環派的「肥美進階版」，用油蔥和中藥材堆疊香氣，油脂結合澱粉後的甜，簡直是犯罪現場。

鮮來一碗

地址：基隆市中正區北寧路329號

電話：0988-033-057

調和麵店

地址：基隆市中正區調和街3號

電話：02-2469-2298

溱湘小吃店

地址：基隆市中正區調和街1巷2號

電話：02-2469-3752

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