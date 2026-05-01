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鐵道迷必收！探訪日本JR最南端車站　絕佳視角遠眺薩摩富士

『周花花，甲飽沒』吃飽再減肥！

『周花花，甲飽沒』吃飽再減肥！ 周花花

美食狂熱者!志在發掘各種食物 一個天天喊著減肥卻吃個不停的小胖子 喜歡旅遊熱愛冒險，全世界都是我的遊樂園!

▲▼鹿兒島指宿景點「西大山站（西大山駅）」，JR日本最南端車站！（圖／部落客周花花提供）

撰文攝影／周花花、整理／實習記者蘇相云

指宿枕崎線上的「西大山站（西大山駅）」是JR日本最南端車站！雖然本身是個偏遠的無人小站，但因為是全日本位處最南的車站，還是有很多鐵道迷都會專程前來朝聖，旁邊還有個象徵會帶來幸福的黃色郵筒，可以同時寄出一張明信片，做個更有意義的到站證明。

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交通時刻表
西大山站是JR指宿枕崎線上的一個無人小站，班次大約一小時一班車，前往的交通方式，可從JR「指宿站」搭車到「西大山站」下車即可，車程約18分鐘，單程車資340円（約台幣67元）。

▲▼鹿兒島指宿景點「西大山站（西大山駅）」，JR日本最南端車站！（圖／部落客周花花提供）

西大山站
「西大山站（西大山駅）」之所以聞名，因為它是JR日本最南端的車站，如果要再嚴格劃分，JR日本最南端有人車站則為「山川車站」，同樣是指宿枕崎線上的一站；時間允許或是開車自駕的人，不妨兩個車站都去拍照朝聖。

▲▼鹿兒島指宿景點「西大山站（西大山駅）」，JR日本最南端車站！（圖／部落客周花花提供）

▲▼鹿兒島指宿景點「西大山站（西大山駅）」，JR日本最南端車站！（圖／部落客周花花提供）

▲▼鹿兒島指宿景點「西大山站（西大山駅）」，JR日本最南端車站！（圖／部落客周花花提供）

薩摩富士：開聞岳
從西大山站望出去可以看到有著「薩摩富士」之稱的「開聞岳」，是日本百名山、新日本百名山、九州百名山之一；若是夏季前來的話，車站旁會開滿向日葵，和開聞岳構成西大山站最經典的景色。

▲▼鹿兒島指宿景點「西大山站（西大山駅）」，JR日本最南端車站！（圖／部落客周花花提供）

▲▼鹿兒島指宿景點「西大山站（西大山駅）」，JR日本最南端車站！（圖／部落客周花花提供）

黃色郵筒
西大山站旁還有座黃色郵筒，象徵愛、幸福、感謝、絆，如果從日本最南端車站的黃色郵筒，寄出一張明信片給自己所在乎的人，想必會是一份非常特別的禮物。

▲▼鹿兒島指宿景點「西大山站（西大山駅）」，JR日本最南端車站！（圖／部落客周花花提供）

日本最南端車站到站證明

▲▼鹿兒島指宿景點「西大山站（西大山駅）」，JR日本最南端車站！（圖／部落客周花花提供）

▲如果要索取「JR日本最南端車站」到站證明，可以至附近的「かいもん市場 久太郎」購買。

▲▼鹿兒島指宿景點「西大山站（西大山駅）」，JR日本最南端車站！（圖／部落客周花花提供）

かいもん市場 久太郎
「かいもん市場 久太郎」是西大山站旁邊，1912年就開業的老雜貨店，最初是販售各式漬物、農特產品，後來因為西大山站的關係，也開始賣紀念品、明信片等伴手禮。因為指宿枕崎線班次較少，大約一小時才一班車，等待回程班次時，可以到商店逛逛，以地方雜貨店來說，我覺得還蠻好逛的，可以買的東西很多，商品做工精緻，價格也不貴。

▲▼鹿兒島指宿景點「西大山站（西大山駅）」，JR日本最南端車站！（圖／部落客周花花提供）

▲▼鹿兒島指宿景點「西大山站（西大山駅）」，JR日本最南端車站！（圖／部落客周花花提供）

▲▼鹿兒島指宿景點「西大山站（西大山駅）」，JR日本最南端車站！（圖／部落客周花花提供）

▲▼鹿兒島指宿景點「西大山站（西大山駅）」，JR日本最南端車站！（圖／部落客周花花提供）

▲▼鹿兒島指宿景點「西大山站（西大山駅）」，JR日本最南端車站！（圖／部落客周花花提供）

▲▼鹿兒島指宿景點「西大山站（西大山駅）」，JR日本最南端車站！（圖／部落客周花花提供）

▲▼鹿兒島指宿景點「西大山站（西大山駅）」，JR日本最南端車站！（圖／部落客周花花提供）

▲▼鹿兒島指宿景點「西大山站（西大山駅）」，JR日本最南端車站！（圖／部落客周花花提供）

▲▼鹿兒島指宿景點「西大山站（西大山駅）」，JR日本最南端車站！（圖／部落客周花花提供）

▲我買了罐鹿兒島限定的知覽茶，坐在長椅上邊喝邊練習寫生，雖然成品構圖大歪掉，但仍成為這趟旅行中最特別的紀念，鐵道迷覺得非常滿足。

▲▼鹿兒島指宿景點「西大山站（西大山駅）」，JR日本最南端車站！（圖／部落客周花花提供）

▲如果你也是鐵道迷的話，推薦要把JR日本最南端車站「西大山站」收進旅行清單中，一起來搭車搜集吧！

かいもん市場 久太郎

地址：鹿児島県指宿市山川大山860－2
營業時間：08：30～16：30

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關鍵字： 西大山站 日本旅遊 達人旅遊 旅遊情報 國外特色系列 周花花

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