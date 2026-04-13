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網友控住星級飯店「行李遭破壞、物品遺失」　業者：進入司法程序

▲和逸飯店‧台北忠孝館。（圖／業者提供）

▲網友控入住台北星級飯店，結果行李被打開，且物品遺失。（圖／業者提供）

記者蔡玟君／台北報導

有網友今（13日）在爆料公社表示，日前入住台北和逸飯店，結果進房時發現先被送房的行李不僅有打開過的痕跡，還有一個拉鍊鎖頭完全壞掉與物品遺失，後來報警並調閱監視器，影像過於模糊無法分析，且值班經理說話前後不一，而飯店原本表示免費招待住一晚，隔天退房時又改口要收費，讓他氣炸。對此飯店業者向《ETtoday新聞雲》表示，目前已經進入司法程序，飯店方會繼續全力配合相關單位進行調查。

該名網友指出，日前入住台北和逸飯店，依櫃檯要求先寄放一件行李，對方表示稍後可與房卡一同領取。沒想到下午進房後，發現行李在未被告知情況下已被直接放進房內，且明顯有被打開過的痕跡，拉鍊鎖頭損壞與物品遺失。

網友表示，當下聯繫值班經理，對方先是否認，甚至強調「員工資深、不可能發生此事」，並要求他先在房內等待釐清過程。網友說，之後覺得不合理改為下樓反映，並報警協助，但監視器畫面過於模糊無法釐清，且期間飯店經理說法反覆，先推稱是誤會，又不斷糾結行李是否真的被打開，甚至拖延聯繫相關人員。

打包行李示意圖(圖／達志／示意圖）

▲行李示意圖。(圖／達志／示意圖）

網友說，後續談到賠償時，飯店一開始表示願意全額退款，甚至請他們先免費住一晚，隔天會由總監親自說明並道歉。但隔天卻遲遲未出面，最後改口稱因已入住一晚無法退費，完全推翻前一晚承諾，讓他感到相當不滿。

對此，和逸飯店表示，該事件發生於3月24日，飯店方非常重視顧客的財物安全，事件當時即已針對當日行李寄存運送流程及紀錄影像逐一檢視，同時主動提供相關資訊予警方以釐清事實狀況。

飯店方持續關注事件後續發展，並於4月8日接獲警方通知，後續配合完成筆錄製作。該事件目前已經進入司法程序，飯店方會繼續全力配合相關單位進行調查。

和逸飯店表示，本飯店夙來秉持一貫高度重視貴賓住宿權益與安全的高規範要求，未來將強化相關內部教育訓練，並持續提供賓客安心且舒適的住宿體驗，再次感謝各界不吝支持及指教。

關鍵字： 飯店旅館 台北市旅遊 星級飯店

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