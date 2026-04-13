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Krispy Kreme新推「經典美國派系列」　限3天買一盒送一盒

▲▼Krispy Kreme推出「經典美國派系列」 。（圖／Krispy Kreme提供）

▲Krispy Kreme開賣全新「經典美國派系列」。（圖／Krispy Kreme提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

Krispy Kreme推出全新「經典美國派系列」，有紐約起司夾心貝、糖霜草莓夾心貝2款，16日上市，限時3天買一盒送一盒。另有2款夾心甜甜圈將同步停售。

▲▼Krispy Kreme推出「經典美國派系列」 。（圖／Krispy Kreme提供）

▲紐約起司夾心貝（左）、糖霜草莓夾心貝（右）。

Krispy Kreme經典美國派系列有「紐約起司夾心貝」，採用鬆軟糖霜夾心貝佐以起士內餡，外層撒上焦糖杏仁脆餅粒；「糖霜草莓夾心貝」則搭配酸甜草莓醬餡，售價皆為57元。

另提供6入與12入兩款經典美國派禮盒，皆內含2顆經典美國派甜甜圈，其他為綜合口味，綜合口味限47元以下，可加價換購，定價為280元及480元。

業者指出，15日前加入Krispy Kreme TW LINE官方帳號，開賣日當天可獲得好友新品券，18日前憑券買「經典美國派禮盒」即送「原味糖霜甜甜圈一盒」，買大送大、買小送小，優惠限用1次。29日前再享買任一經典美國派甜甜圈加購任一大杯飲品折15元。

此外，Krispy Kreme夾心系列「巧克力夾心甜甜圈」及「草莓夾心貝」將停賣，15日為最後販售日。

▲▼COMEME、COMMA推「千層杜拜巧克力蛋塔」、「杜拜巧克力焦糖泡芙」。（圖／記者蕭筠攝）

▲COMEME推千層杜拜巧克力蛋塔。（圖／記者蕭筠攝，下同）

▲▼COMEME、COMMA推「千層杜拜巧克力蛋塔」、「杜拜巧克力焦糖泡芙」。（圖／記者蕭筠攝）

▲COMMA「杜拜巧克力焦糖泡芙」。

另外，「COMEME」、「COMMA」本月也分別推出杜拜巧克力甜點，限時販售至5月3日。

COMEME「千層杜拜巧克力蛋塔」嚴選法國可可製成可可蛋液做為內餡，包入Q彈麻糬，最上層結合日本開心果醬與酥脆卡達伊夫絲，每顆售價140元，每人限購3顆。

COMMA「杜拜巧克力焦糖泡芙」把經典焦糖泡芙升級，內餡為可可卡士達，搭配卡達伊夫絲與開心果，6入售價162元、15入售價399元，每人限購30入，機場店未販售。

關鍵字： 美食情報 美食雲 Krispy Kreme COMEME COMMA

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