石垣島必玩景點、飯店攻略！貓島看百隻喵星人　住最美海灣度假村

▲石垣島代表性看海景點「川平灣」。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／日本報導

今年一定要去的日本海島就是石垣島，台灣有直飛航線後，只要55分鐘就能抵達這座度假天堂。本篇就整理出石垣島必玩體驗與特色度假飯店，不管是走訪貓島、海景冰淇淋店，還是走訪鐘乳石洞與搭玻璃船都很推薦。

▲▼石垣島貓島「南之濱町綠地公園」。（圖／記者蔡玟君攝）

必玩1：貓島「南之濱町綠地公園」

石垣島上更有一座超萌貓島「南之濱町綠地公園（南ぬ浜町緑地公園）」，有上百隻貓咪住在島上，旅客能在這裡看可愛貓貓，也能帶著肉泥餵食，更能與貓咪坐在海堤上一起看海，是連當地人都推薦的療癒系景點。

▲川平灣上方有觀景台可以俯瞰全景。（圖／記者蔡玟君攝）

▲也推薦搭玻璃船看海底世界。（圖／記者蔡玟君攝）

必玩2：川平灣搭玻璃船

島上著名看海景點「川平灣」被評選為米其林三星景點，也被在地人譽為是石垣島看海最美的地方。旅客可以沿著沙灘散步，或登上觀景台俯瞰川平灣風景，這裡也有多間業者提供玻璃船體驗，其中「BLUE CORAL」更是川平灣唯一裝冷氣的遊船，跟著船長出發，可以看到海龜、熱帶魚、珊瑚礁等眾多海底生物，但記得不要一直盯著地板，否則容易暈船。

▲▼石垣島鍾乳石洞。（圖／記者蔡玟君攝）

必玩3：石垣島鍾乳石洞

石垣島鍾乳石洞歷經20萬年歲月形成，目前對外開放的部分約是660公尺，洞窟內有形狀奇特的鐘乳石、清澈見底的泉水等，同時一部分展區更加入燈光效果，讓整座鐘乳石洞氣氛更加魔幻。

▲▼MiruMiru本舖的本店坐擁無敵海景。（圖／記者蔡玟君攝）

必玩4：海景冰淇淋MiruMiru本舖

而到石垣島玩，一定不能錯過「MiruMiru本舖（ミルミル本舗）」。MiruMiru本舖號稱是石垣島必吃冰淇淋品牌，本店位置坐擁無邊海景，不僅有冰淇淋，還提供特色MiruMiru漢堡，麵包包裹厚實肉排並夾入醬汁、生菜，大口咬下超滿足，吃完後還可以從10多種口味中選擇喜歡的冰淇淋口味。

▲Club Med石垣島。（圖／業者提供）

推薦飯店1：Club Med石垣島

想要無腦式度假，以全包式度假為主打的「Club Med石垣島」絕對是親子客群的喜愛。度假村位於川平灣地區，被寶石綠的珊瑚礁群域和原始的沙灘環繞，從療癒景色到海洋相關行程體驗，可以走訪石垣島特殊的石灰岩洞穴，以及探索深藍海底找尋鬼蝠魟神秘身影，是與自然環境與生態親近的好機會。



此外，住宿、餐食酒水也都含在費用當中，入住完全不需要擔心行程安排，玩上一整天都沒有問題，度假村內亦有分齡兒童俱樂部，將小朋友送到俱樂部後，有專人會帶著小朋友活動，讓大人也能享受兩人世界與放鬆的度假時光，現在使用Visa在Trip.com預訂不僅可享有最高$2,000折扣，還有專屬海外回饋，千萬別錯過了！

▲▼seven x seven 石垣。（圖／fav hospitality group株式会社提供）

推薦飯店2：seven x seven 石垣

位於沖繩石垣島的設計型飯店「seven x seven 石垣島」於2024年全新開幕，以「Luxury × 自助式度假」為核心概念，打造兼具時髦感與自在氛圍的住宿體驗。飯店有121間客房、21種房型，多數空間可容納4至8人入住，並以「度假公寓式」設計，房內多配備小廚房、洗衣機與大面落地窗，部分房型更設有私人泳池與三溫暖。

館內設施同樣強調多元娛樂與度假氛圍，包括芬蘭式三溫暖，以及結合義大利、西班牙與墨西哥風味的創意餐廳，運用石垣牛等在地食材入菜。夜晚還可前往地下酒吧「Red.」，這裡收藏超過200種琴酒讓旅客品嚐。

距離台灣不到一小時的行程，不但可以嚕貓嚕到飽，還可以享受海灘風情與五星豪奢渡假海灣飯店 。對於海島飯店選擇不多的疑慮，在石垣島完全不是問題 ，現在透過 Visa 訂定行程，能輕鬆享有機票與訂房的專屬折扣，讓您的預算運用更具彈性。 提醒大家，石垣島 4-10 月因為氣候宜人、風和日麗，是最適合旅遊的旺季，想要取得最佳的旅遊體驗，建議善用 Visa 感應支付的便利性，不僅能省下攜帶大量現金的煩惱，更能讓您無憂地專注於美景與度假氛圍中 。

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