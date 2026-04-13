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「粉紅超跑」白沙屯媽祖4/16抵北港　交通接駁、補給地一次看

▲拱天宮白沙屯媽祖將於4月12日子時起駕。（圖／ETtoday資料照）

▲白沙屯媽祖起駕示意圖。（圖／ETtoday資料照）

記者蔡玟君／綜合報導

「粉紅超跑」白沙屯媽祖已正式起駕，預計4月16日抵達北港。雲林縣政府表示，今年進香人數創新高，預計將有百萬信眾湧入北港，並公布交通疏運、安全維護與服務量能，提供進香旅客參考。

雲林縣府表示，4月16日當天將提供「北港－嘉義高鐵站」及「北港－台鐵嘉義站」兩條接駁路線，營運時間自上午8時至晚間22時，班距約10至15分鐘，採坐滿即發車方式，票價全票50元、半票25元，鼓勵民眾使用電子票證搭乘。

接駁乘車地點設於北港家樂福後方市地重劃區內，距北港朝天宮步行約1公里，沿線設有清楚指引，動線便捷，請民眾多加利用大眾運輸工具，以減少壅塞情形。

另因應進香期間北港鎮內人潮集中，自4月16日當天嘉義客運、臺西客運及嘉義縣公車處等行經北港之客運路線，將取消原有站點停靠，統一改至「北港1911好庫文化園區」停車場上下車，影響約23條公車路線。

交工局提醒民眾，出發前可先至「公路客運即時動態資訊網」或各客運業者官網查詢最新資訊，掌握路線與站點調整情形，以確保行程順暢。

（圖／白沙屯媽祖網路電視台授權）

▲白沙屯媽祖每年都吸引百萬信眾陪同。（圖／白沙屯媽祖網路電視台授權）

在服務量能部分，縣府結合公私部門資源，全面擴大休憩與補給據點。除北港朝天宮香客大樓外，北港鎮農會及北辰國小、南陽國小、建國國中、北港高中、北港農工等校園場地於非上課時段亦開放供香燈腳休息盥洗；地方宮廟、機關與民間團體亦設置多處補給站。

土庫順天宮文宣組表示，土庫鎮整合13處社區、商圈及民間資源，設置多處休憩與盥洗據點，包含流動浴室及相關設備，服務量能可達8千至1萬人次，將以最大熱情迎接香燈腳，延續在地長年接待進香文化的傳統。北港朝天宮表示，今年進香人數眾多，廟方將以最大熱忱迎接各地香燈腳，廟方周邊亦規劃緊急通道，期盼活動順利圓滿。

關鍵字： 雲林旅遊 白沙屯媽祖 粉紅超跑 交通資訊

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