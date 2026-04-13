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「真淑美麗」中一字請吃龍蝦+龍虎斑　王品牛排推母親節尋人優惠

▲王品牛排。（圖／王品提供）

▲「龍重雙饗：龍蝦・嫩煎龍虎斑」。（圖／王品提供）

記者黃士原／台北報導

母親節將至，「王品牛排」推出尋人優惠，5月29日前的平日時段，姓名中符合「真」、「淑」、「美」、「麗」任一字同音字，就送「龍重雙饗：龍蝦・嫩煎龍虎斑」1份。

全台最重要的聚餐日「母親節」即將來臨，「王品牛排」展開尋人任務，只要姓名中有「真」、「淑」、「美」、「麗」中任一同音字，即日起到5月29日，平日到店消費2客套餐，就款待「龍重雙饗：龍蝦・嫩煎龍虎斑」1份，飽滿鮮甜的龍蝦，搭配肉質細緻的嫩煎龍虎斑，佐以龍蝦奶油醬汁。

▲王品牛排經典菜色「王品牛小排」。（圖／記者黃士原攝）

王品牛排成立於1993年11月，是王品集團的創始品牌，招牌就是一頭牛只供應6客的經典「王品牛小排」，使用20多種辛香料，經過2天慢熬，再炙烤封香緊鎖飽滿肉汁。今年初則是與菲力牛排、柚香鮭魚搭配，推出新套餐「王者盛宴」，3種經典主菜一次享用。

此外，為讓慶祝更難忘，王品牛排特別為生日壽星、結婚週年訂製專屬祝福橋段，獻上「慶生蛋糕禮物盒」、「相片拿鐵」及「相片卡」、「結婚週年玫瑰花禮」，讓客人收藏回憶。

▲帕泰家「泰式奶茶」。（圖／豆府提供）

另外，迎接4月最嗨的泰國新年，「帕泰家」全台6家門市同步推出「泰國潑水節狂歡季」，今日至4月30日的周一至周五，單點泰式奶茶可享第2杯免費優惠。

帕泰家的泰國品牌名字Baan Phadthai取自泰文「家」（Baan）和「河粉」（Phadthai），連續多年獲得泰國米其林必比登推介，2021年8月由豆府餐飲集團引進。其中最受消費者推崇的就是有泰國國民美食之稱的「泰式炒河粉」，以18種辛香料製成的星級秘製醬汁搭配Q彈河粉，上桌後淋上檸檬提味。

關鍵字： 美食雲 王品 王品牛排 母親節 尋人啟事

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