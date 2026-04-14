咬下請小心噴汁！中壢夜市排隊餡餅　從天橋下小攤賣到開店面

撰文攝影／VIVIYU小世界、整理／實習記者蘇相云

如果你常逛中壢夜市，那你一定對這攤熟悉的排隊人潮不陌生，位在中壢中央西路上的「日寶蔥油餅/餡餅」，原本是在斜對面天橋下的攤車，現在有了店面之後還是經常排著長長隊伍，也是我每次到中壢夜市時會購買的台式點心，每到傍晚開店時間，排隊人潮就像自動生成一樣，從人行道一路延伸，無論是剛下班的上班族、學生族群，甚至是專程來朝聖的外地遊客，幾乎人手一袋熱騰騰的蔥油餅或餡餅。

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

交通資訊

店家位於中壢市區主要幹道中央西路二段，交通算是相當便利，導航設定「日寶蔥油餅/餡餅」即可抵達，可以停在路邊停車格，或鄰近的收費停車場－新明國小地下停車場或運動中心停車場（步行約3～5分鐘）；也可搭乘公車至「中央西路站」下車，步行約2～3分鐘。

菜單

他們始終堅持著最純粹的傳統，只有三樣經典品項，價格依然維持親民銅板價，但味道卻絲毫不馬虎。40元的蔥油餅、50元的餡餅，每一口都能吃出用心與老派的扎實感。

▲日寶沒有內用座位，是標準的街邊小吃攤型態，大部分的人都是買了邊走邊吃或是在附近公園坐著吃。

▲現在是由兩代人共同經營才足以應付前往購買的人潮，工作人員分工俐落，完全沒停過。

▲在攤車前面會見到老闆正忙碌的包著餡餅，手真的沒停過，生意超好的。

▲巨大的方形不鏽鋼煎台佔據了視覺的中心，有的負責揉麵、包餡，有的負責顧爐煎餅。

▲煎台上，一塊塊白胖胖的麵糰在熱油的洗禮下逐漸轉為誘人的金黃色，翠綠的蔥花在餅皮間若隱若現，整個料理過程完全公開透明，香味不斷飄出，讓我們忍不住又多買了一個。



推薦美食

如果你是第一次來到日寶，看著煎台上滋滋作響的各式餅類猶豫不決，小朋友才做選擇，成熟的大人當然是全都要！但若胃容量有限，會建議點一份牛肉餡餅＋蔥油餅，牛肉餡餅的濃郁肉汁與蔥油餅的酥脆麵香。

蔥油餅40元

蔥油餅是屬於厚實口感的，在煎台上，師傅反覆翻面、擠壓，讓餅皮在熱油中膨脹，形成外酥內軟的絕佳口感。裡頭包裹著大量的翠綠蔥花，經過高溫逼出了蔥段最迷人的甜味與香氣，沒有過度複雜的調味，只有一點點的胡椒與鹽巴提鮮，吃的就是那股最純粹的麵香與蔥香。

豬肉餡餅50元

剛拿到手的餡餅，紙袋透著一股溫熱，甚至有點燙手，表皮煎到金黃酥脆，香氣十足，千萬要小口咬，並稍微吸吮，否則絕對會被噴射而出的滾燙肉汁燙傷或弄髒衣服。與牛肉相比，豬肉版本的味道稍微清爽一點，油脂分布均勻，可得小心爆漿。

牛肉餡餅50元

外皮經過半煎半炸的工序，表面微焦酥脆，內層卻依然保有麵糰的Q彈，厚實的肉排被緊緊包裹在薄皮之中，牛肉的絞肉肥瘦比例拿捏得恰到好處，肉質鮮嫩不柴，蔥的辛香完美地中和了肉類的油脂，讓整個餡餅吃起來濃郁卻不膩口。

心得感想

我真的以為「日寶蔥油餅/餡餅」寫過很多次，但其實我都沒有完整的單獨寫過文章，從以前學生時代在天橋下就很常買日寶，當時還不需要排隊排這麼久，這次再吃還是覺得很好吃，很適合學生下課或是到中壢夜市附近想吃蔥油餅或餡餅時可以購買，銅板價就能吃到的中壢小吃。

日寶蔥油餅/餡餅

地址：桃園市中壢區中央西路二段132號

營業時間：15：00～22：00（周三公休）

＊部落客《VIVIYU小世界》現有經營：部落格、粉絲團

【你可能也想看】

►每周只賣兩天！八德隱藏版柴燒窯烤麵包 月桃葉墊底烘烤香氣迷人

►3000坪批發倉儲尋寶！彰化版好市多開箱 異國零食生活雜貨全都有

►Google評價2顆星依然排爆！士林夜市東山鴨頭 滷汁飽含焦糖香氣