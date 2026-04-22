台東背包客必存「森林天井」青旅！千元享受質感單人房

Darren蘋果樹(阿樹いっき)我是桃園部落客喜歡美食、旅遊、美酒和廟宇文化。2019年桃園上好攤評審，從無名小站開始寫文至今累積4000篇以上文章。

撰文攝影／DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌、整理／實習記者蘇相云

想找台東住宿推薦「路得行旅台東」，小編住過路得行旅台中館印象不錯，這天來住破千則網路評價4.5顆星台東館，這裡結合青年旅館、咖啡廳、圖書館，營造出很優質的旅宿空間，有別於常見上下睡舖青年旅館，這裡的單人房不用跟陌生人合宿，極度舒適非常適合背包客或者環島來入住，一晚也才一千多，算是高CP值台東住宿。

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位置＆交通

地址就在台東廣東路162號，位置也算是離台東鬧區不遠，從台東火車站到路得行旅台東大約要15分鐘車程，開車來有特約停車場，建議先預約好車位，騎車來可以停在路得行旅國際青年旅館台東館門前。

大廳

路得行旅台東是由舊建築大樓改造，後來由年輕團隊進駐變身旅店，白色建築物外觀位置不錯，附近就有不少美食小吃以及旅遊景點，大廳就有提供台東美食地圖可以參考，也可以詢問櫃台人員，入住會送與合作店家的50元早餐金。

▲大廳旁邊就是廚房，而且空間還不小，宵夜就看到一群人在這裡煮東西，應該是煮泡麵之類的，非常香。

我覺得這裡最美的就是這個綠化天井

保留老建築原本結構，然後透過增加綠色植栽，讓整家旅店就好像在森林裡頭，採光超棒根本就是自帶拍照景點。

▲在天井一樓兩側有半開放交誼廳，可以在這裡看書聊天、喝咖啡打電腦，簡單來說有點類似圖書館和咖啡廳的感覺。

單車維修站

▲樹小編來到台東旅行發現有不少人騎單車玩花東，甚至還有人騎腳踏車環台，旅店裡面也有腳踏車維修站非常有心。



▲這裡的房間就是以輕隔間裝潢為主，所以如果怕會吵的話，櫃台也有提供耳塞，出入房間則使用磁卡感應。

▲入住時間是下午3點，退房是隔天11點，櫃台服務時間到晚上10點。

▲這裡提供單人房、雙人房、四人房等等，我這次入住的是單人房，極簡風路線簡單舒適，加上價錢便宜也沒啥好挑剔。



▲房間內有獨立的衛浴空間，雖然沒有乾溼分離，但我已經很滿足，沒有電視冰箱，每層樓有飲水機可以裝水。

▲在我入住的樓層還有會議室公共空間。

▲中間後方有茶水間，這邊還有免費零食、茶包等等，想要泡麵也可以來這裡泡非常方便。

▲一樓最後面是洗衣房及淋浴室，付費洗衣機一次是30元，另外還有付費烘衣機，使用時間是早上9點到晚上9點。

▲「路得行旅台東」入住起來很舒適，就以青年旅館來說，整體評價算是很不錯了，推薦給大家參考。

路得行旅國際青年旅館 台東1館

地址：台東縣台東市廣東路162號

電話：08－9335162

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