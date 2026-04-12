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手搖消暑優惠　鮮茶道2杯99元、CoCo買1送1

▲▼CoCo粉角奶茶。（圖／CoCo提供）

▲手搖飲消暑優惠。（圖／CoCo提供）

記者蕭筠／台北報導

今天起全台一連三天高溫，手搖飲業者持續推出消暑優惠，例如CoCo於外送平台推買1送1、萬波指定飲品免費加料，鮮茶道則可享2杯99元組合好康。

▲▼「五桐號xCare Bears™」第2彈聯名企劃登場。（圖／記者蕭筠攝）

▲五桐號30日前於foodpanda推「7折」限時優惠。（示意圖／記者蕭筠攝）

●CoCo
CoCo至21日於foodpanda推「粉角奶茶」、「紅柚香檸美式」、「28茉粉角輕乳茶」同品項買1送1。詳細優惠內容依平台為主。

4月底前還有「2杯99元」自由配優惠，指定品項包括擂擂穀麥奶茶、茉香凍奶綠、28茉輕乳茶、28茉粉角輕乳茶、葡萄柚果粒茶、西谷米奶茶。

●萬波島嶼紅茶
萬波新品「紫蘇檸檬奇亞籽」享免費加愛玉1份。19日前於你訂平台購買任一紫蘇飲品，還可獲得10元折價券，限下次於你訂平台消費滿100元使用1張，期限至26日。

●珍煮丹
珍煮丹30日前推「線上點指定飲品85折」，品項包括黑糖粉粿鮮奶、山茶花採蜜檸檬桂花、青檸桂花釀粿粿。另有門市自取買5送1、外送買10送1等優惠。

●五桐號
五桐號30日前於foodpanda推「7折」限時優惠，消費滿320元最高可折抵100元。詳細優惠內容依平台為主。

●鮮茶道
鮮茶道30日前推蜜柚美人茶搭配嫩芽茉莉或蕎麥穀物茶可享「2杯99元」優惠，限使用鮮茶道線上點餐或自取使用。

關鍵字： 美食情報 美食雲 手搖飲 消暑 優惠 買1送1

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