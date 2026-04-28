桃園南門市場50年米粉湯！慢熬大骨燉出濃白湯底超鮮甜

撰文攝影／VIVIYU小世界、整理／實習記者蘇相云

在地人推薦50年古早味！每次逛桃園南門市場時總會順便覓食，這間「南門市場米粉湯」是我小時候就有的攤位，每到假日總是人潮不斷，看似簡單樸實，卻是許多桃園人從小吃到大的經典味道。

熱氣騰騰的大鍋米粉湯、各式黑白切小菜，以及濃濃的市場生活氣息，構成了一幅道地的台灣早午餐風景，這家米粉湯的特色在於以大鍋慢火熬煮湯頭，讓米粉吸附湯汁的精華，再搭配粉腸、肝連、骨仔肉與油豆腐等經典小菜，簡單卻充滿層次。

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交通資訊

如果是自行開車前往，可以將車停放在南門公園地下停車場或文昌公園停車場，機車則可以停在南門市場免費停車格，從停車場步行約3至5分鐘即可抵達店家；也可以搭乘桃園市區公車，在「南門市場站」或附近站牌下車。

▲攤位最前方是一口巨大的白鐵鍋，裡頭翻滾著濃白色的高湯與粗胖的米粉。

▲鍋邊通常還會泡著油豆腐與各式豬內臟，讓食材的精華不斷在鍋中循環交融，這種一鍋煮百味的傳統工法，正是米粉湯好吃的最大秘密。

▲標準的市場攤位，幾張鐵桌、塑膠椅沿著店面與騎樓擺放，雖然沒有冷氣，但秋冬時節在這裡吃還覺得暖呼呼，夏天就建議外帶了。



絕對不能只點一碗米粉湯就了事

吃米粉湯的精髓，在於那豐盛的黑白切，只是這天用餐時間太晚到，很多小菜都賣光光，所以我們就點剩下這幾樣來搭配。

米粉湯40元

北部的米粉湯與南部細長的米粉截然不同，它使用的是短短粗粗的粗米粉，能在滾水中長時間熬煮而不爛，咬下去帶有一點微脆的彈性，外層滑溜，咀嚼時能感受到純粹的米香。湯頭更是這碗麵的靈魂，這鍋湯融合了大量豬大骨、粉腸、肝連等食材長時間熬煮釋放的油脂與鮮甜，上桌前，撒上一大把香氣撲鼻的油蔥酥，再灑上一點白胡椒粉，入口時，先是油蔥的濃郁爆香，接著是大骨湯的醇厚底蘊，最後由韭菜的清香與胡椒的微辛感在喉頭收尾，暖胃而不油膩。

粉腸

▲煮熟後切段，外皮微韌，帶著淡淡的肉脂甜味，沾上一點甜辣醬，風味絕佳。

鯊魚肉

▲魚皮富有豐富的膠質，吃起來Q彈帶勁；魚肉本身則細緻軟嫩，有煙燻的口味，搭配一旁的薑絲，那種鹹甜微辛的滋味，很適合搭配米粉湯一起享用。



油豆腐

▲泡在大鍋裡與米粉湯一起熬煮的油豆腐，內部的孔洞就像海綿一樣，吸飽了整鍋豬內臟與大骨的濃郁高湯，也是每桌必點的小菜之一。

肝連

心得感想

對許多桃園在地人來說，來南門市場吃一碗米粉湯，不只是一頓早餐，更像是一種日常生活的儀式感，南門市場米粉湯之所以迷人，不只是因為它的湯頭熬得夠久、黑白切夠新鮮，每一口吃到的，都是食材最真實的本味與店家數十年如一日的火候功力，熱湯下肚後的舒暢感，是任何華麗的網美早午餐都無法替代的台式口味早午餐。

南門市場米粉湯

地址：桃園市桃園區南昌東街9號

營業時間：06：30～14：00（周一公休）

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