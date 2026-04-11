免赴花東「彰化最美金針花海」要來了　猜第一朵何時開贈限量禮包

▲虎山巖金針花海每年5月迎來盛況，吸引絡繹不絕的遊客前來。（資料照／攝影師米諾斯提供）



記者彭懷玉／綜合報導

免跑花東也能賞金黃花海！彰化虎山巖金針花即將盛開，參山國家風景區管理處表示，目前園區內花苞累累、蓄勢待發，預計將提早進入花期。為增添賞花趣味，今年再度推出「預測第一朵金針花開日期」活動，民眾只要猜中開花日，就有機會抽中限量好禮。

▲彰化虎山巖金針花結實累累，即將迎接花期。（圖／參山國家風景區管理處提供）



地主黃瑨基指出，虎山巖金針花為「台東七號」品種，是全台西部最早盛開的金針花，花期可一路延續至6月中旬。去年花季長達2個多月，吸引約20萬人次前來朝聖，為中部春夏交替的賞花新亮點。

▲參山處處長曹忠猷表示，依過往經驗，當第一朵金針花開始轉色後，約2周內便會進入盛開期。（圖／參山國家風景區管理處提供）



參山處進一步說明，目前花況以花苞為主、數量繁多；處長曹忠猷表示，依過往經驗，當第一朵金針花開始轉色後，約2周內便會進入盛開期，每年約在母親節前夕滿開，民眾不妨提前規劃。此次預測活動即日起開放至4月16日（或首朵花開當日截止），民眾可至官方Facebook及Instagram留言參與，將抽出幸運得主送出限量禮包，內含喔熊頸枕、喔熊悠遊卡、喔熊森林禮盒。

▲二水花旗木。（圖／參山國家風景區管理處提供）



此外，春季的彰化宛如花海接力賽，從二水花旗木沿鐵道綻放的粉色花雨、員林蜀葵花層層堆疊的繽紛花牆，到即將登場的虎山巖金針花海，三大花景輪番上陣，為旅客帶來延續至初夏的賞花盛宴。