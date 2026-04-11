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母親節住萬豪送沐浴禮+蛋糕　圓山飯店贈披肩、免費旗袍體驗

▲台北萬豪母親節住房專案，天際景觀客房,贈寶格麗香氛沐浴禮。（圖／業者提供）

▲台北萬豪天際景觀客房。（圖／業者提供）

記者彭懷玉／綜合報導

再過一個月便是母親節，飯店接連推出限定住房專案。台北萬豪酒店主打住房贈沐浴香氛禮盒、蛋糕；圓山大飯店則贈送限定披肩，外加2小時旗袍體驗，為媽媽留下一段難忘的時光。

台北萬豪酒店祭出「甜寵媽咪・香氛假期」住房專案，雙人入住經典客房或天際客房，可飽覽城市景觀或遠眺台北101天際線，享受靜謐放鬆的住宿氛圍。

▲台北萬豪母親節住房專案，天際景觀客房,贈寶格麗香氛沐浴禮。（圖／業者提供）

▲母親節住房贈寶格麗香氛沐浴禮。（圖／業者提供）

專案除了包含Garden Kitchen自助早餐兩客外，還加贈寶格麗香氛沐浴禮兩組與母親節限定蛋糕一顆（總價值3,980元）。專案自4月23日至5月26日開放預訂，入住期間為4月30日至5月31日，需提前5天預約，採浮動房價機制，經查，官網最低一晚房價約8,000元。

▲圓山天際客房。（圖／業者提供）

▲圓山飯店天際客房。（圖／業者提供）

另外，圓山大飯店5月1日至5月31日推出「MOM chic圓山風華」住房專案，雙人入住天際客房，每晚8,000元加一成服務費，並享松鶴餐廳精緻早餐兩客，沉浸於融合歷史與文化的住宿體驗。

「MOM chic圓山風華」專案加贈兩組圓山限定披肩，以及2小時旗袍體驗，讓媽媽換上優雅服飾，在紅毯與古典建築間留下美麗身影；若於5月10日母親節當天入住，還可再獲人氣冠軍生巧克力禮盒一份，從住宿到體驗與甜點，包辦節慶專屬儀式感。

關鍵字： 台北市旅遊 台北市住房 母親節住房專案

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