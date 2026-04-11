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菲律賓7大經典菜色！花生醬燉肉、炸香蕉春捲　還有世界級烤乳豬

▲宿霧附近的島嶼多達166個，搭快艇、螃蟹船進行跳島，是到此的遊玩方式。（圖／記者彭懷玉攝）

▲菲律賓宿霧附近的島嶼多達166個，搭快艇、螃蟹船跳島，是到此的遊玩方式。（圖／記者彭懷玉攝）

記者彭懷玉／綜合報導

菲律賓觀光部台灣分處10日舉辦「Salo-Salo! Filipino Food Experience」美食品嘗會，分享菲律賓經典菜色，包含曾被名廚譽為「世界最美味的豬肉」菲律賓烤乳豬、炸香蕉春捲等，打算到菲國旅遊的民眾不妨參考。

菲律賓觀光部表示，在菲律賓語中，「Salo-Salo」 象徵親友聚在一起共享美食的時刻。這不僅是一頓飯，更是一種展現熱情好客的文化縮影。菲律賓觀光部台灣分處處長Ms. Chriselle May Yambao 梅顏寶說，期許將原本深植於島嶼血液中的情感交流帶到台灣，透過美食建立起跨越國界的溫暖連結。 

▲菲律賓特殊風味的經典菜色。（圖／菲律賓觀光部台灣分處提供）

▲菲律賓烤乳豬（Lechón）堪稱節慶餐桌上的靈魂主角。（圖／菲律賓觀光部台灣分處提供，下同）

菲律賓特殊風味的經典菜色介紹： 
 菲律賓烤乳豬（Lechón）：堪稱節慶餐桌上的靈魂主角，金黃酥脆的外皮包裹著鮮嫩多汁的肉質，曾被名廚譽為「世界最美味的豬肉」，象徵最高規格的款待。

▲菲律賓特殊風味的經典菜色。（圖／菲律賓觀光部台灣分處提供）

▲經典鐵板豬雜。
經典鐵板豬雜（Sizzling Sisig）：將豬頭皮、豬耳與雞肝切碎後烤或炸至香酥，再與洋蔥、辣椒快炒，最後淋上菲律賓特有的小金桔（Calamansi）提味，酸、鹹、香層層堆疊，展現菲式料理的奔放與創意。 

▲菲律賓特殊風味的經典菜色。（圖／菲律賓觀光部台灣分處提供）

▲街頭風豬肉串。
街頭風豬肉串（Pork Barbecue）：以甜鹹交織的醬汁著稱，是菲律賓街頭最具代表性的日常滋味。

▲菲律賓特殊風味的經典菜色。（圖／菲律賓觀光部台灣分處提供）

▲比科爾特快車甜椒。
比科爾特快車甜椒（Bicol Express）：融合嗜辣聞名的比科爾風味，將蝦米、起司與香料填入甜椒中烘烤，呈現濃郁奶香與辛辣交織的口感。

▲菲律賓特殊風味的經典菜色。（圖／菲律賓觀光部台灣分處提供）

▲花生醬燉豬肉。
花生醬燉豬肉（Kare-Kare）：擁有數百年悠久歷史的經典燉菜，以濃厚花生醬為基底，慢火燉煮出軟嫩入味的肉質，展現菲式料理細膩的烹調工藝。

▲菲律賓特殊風味的經典菜色。（圖／菲律賓觀光部台灣分處提供）

▲鮮蝦豬肉春捲是受西班牙與中國文化影響的經典料理。

鮮蝦豬肉春捲（Lumpiang Shanghai）：受西班牙與中國文化影響的經典料理，外皮金黃酥脆、內餡飽滿，是聚會中不可或缺的國民點心。

炸香蕉春捲（Turon）：將香蕉裹上紅糖炸至焦糖化，外酥內軟、帶有自然果香，為整場味蕾饗宴畫下完美句點。 

關鍵字： 菲律賓旅遊 東南亞旅遊 亞洲旅遊 菲律賓美食

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