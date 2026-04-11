逾30年「韓記老虎麵」4/30熄燈！網不捨：最後一家收了

▲韓記老虎麵食館金華店將於4月30日結束營業。（圖／萍子提供）



記者彭懷玉／綜合報導

經營逾30年的「韓記老虎麵」驚傳熄燈！「韓記老虎麵」金華店（本店）近日在門口貼出頂讓公告，宣布將於4月30日結束營業，讓許多老顧客直呼不捨。值得一提的是，位於市民大道的微風店今年2月底才收攤，本店熄燈後，宣告麵店將正式走入歷史。

▲招牌麻辣燙拉麵以雞骨、豬骨長時間熬製，融合花椒、麻椒與多種中藥香料，再加入蒜苗提味。（圖／萍子提供）



「韓記老虎麵」以招牌老虎麻辣燙打響名號，品項包含拉麵、冬粉與肉湯等選擇，搭配豬肉、臭豆腐、公仔麵、秘汁鵪鶉蛋等配料，風味濃厚、選擇多元，長年累積高人氣。其麻辣湯底以雞骨、豬骨長時間熬製，融合花椒、麻椒與多種中藥香料，再加入蒜苗提味，呈現香麻溫潤、不嗆喉的特色，也因此被不少老饕視為「可以喝的麻辣湯」。

▲韓記老虎麵食館金華店用餐人潮座無虛席。（圖／萍子提供）



全盛時期，「韓記老虎麵」在台北曾擁有3間分店，更曾獲邰智源點名為「台北必吃三大麵店」之一，成為許多人心中的經典名單。接連關店消息曝光後，引發網友熱議，不少人紛紛表示「真的假的...我的人生一大快樂要被剝奪了」、「月底前趕快去吃起來」，也有人感嘆連本店都熄燈，又少了一個回憶。至於收攤原因，網友透露，「店員說找不到人手，太辛苦，所以決定不做了」。