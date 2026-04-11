米其林一星「La Vie」推午間套餐　5道式料理3000元吃得到

▲春季新菜單「挪威洄游鱈魚．蛤蜊．韭菜」。（圖／業者提供）

記者黃士原／台北報導

米其林一星當代歐陸餐廳La Vie by Thomas Bühner即日起推出全新春季菜色，使用挪威洄游鱈魚、富山灣白蝦、法國白蘆筍、日本頂級干貝、義大利西西里杏仁、紫朝鮮薊等海鮮時蔬，勾勒初春明媚生機。另外，餐廳同步推出午間套餐，初期每周四供應，5道式料理2888元+10%。

冬盡春來，La Vie by Thomas Bühner主廚Xavier本季減少肉類比例，選用挪威洄游鱈魚、富山灣白蝦與法國白蘆筍、日本頂級干貝、義大利西西里杏仁、紫朝鮮薊等鮮蔬海味，勾勒春天特有的清新氣息。

▲本季新菜「白蘆筍．白蝦．甜豆仁」。（圖／業者提供）

法國白蘆筍、紫朝鮮薊與新鮮堅果是春天明星食材，各類鮮蔬自帶草本與堅果香氣，使食感更為清雅細緻。「白蘆筍．白蝦．甜豆仁」先汆燙法國白蘆筍，取筍尖、肥美莖部羅列盤中，交織義大利西西里杏仁片，並點綴生蘆筍丁，營造不同質地層次；底層為富山灣白蝦拌昆布油、手指檸檬，圍繞甜豆仁、糖漬鳳梨丁，最末淋上杏仁奶醬。

▲春季新菜單「干貝．卡宴辣椒．羅勒」。（圖／業者提供）

「干貝．卡宴辣椒．羅勒」選用日本頂級干貝，捨棄表面平煎，改以煎炙側緣，令每一面均勻焦香。干貝慕斯中心填入以瑤柱、干貝裙邊與干貝卵風乾研磨製成的焦化奶油醬，輔以卡宴辣椒白酒奶油醬、羅勒沙巴雍以及中東卡達伊夫酥絲，鹹、鮮、香、辣層層遞進。

「挪威洄游鱈魚．蛤蜊．韭菜」使用挪威北極洄游鱈魚搭配炙烤花枝、蛤蜊，濃綠醬汁為韭菜混合蛤蜊蔬菜高湯。「朝鮮薊．鮑魚．斯佩耳特小麥」則是把紫朝鮮薊精修後保留花形，先油封再炸至邊緣焦脆、底部酥軟，搭配彈嫩鮑魚與斯佩耳特小麥；醬汁以焦糖、鯷魚、黑橄欖與檸檬製成，深具南法風情。晚間套餐9道式品味菜單6288+10%、6道式季節菜單3888元+10%。

▲午間限定套餐中的「白蘆筍冷湯」。（圖／記者黃士原攝）

▲午間限定套餐中的「炭烤藍龍蝦手工義大利麵」。（圖／記者黃士原攝）



▲午間限定套餐中的「熟成米燉飯」。（圖／記者黃士原攝）

此外，La Vie by Thomas Bühner即日起推出周四午間限定套餐，5道式料理2888元+10%，前菜是時令清甜舒爽的白蘆筍冷湯（或加價1088元升級為煎鴨肝．栗子．燈籠果），主菜有工序繁複的烤油封鴨腿佐歐防風與熟成米燉飯，也可以加價1588元升級扎實耐吃的炭烤藍龍蝦手工義大利麵或A5和牛菲力。Xavier分享，午間限定套餐不同於晚餐的徐緩鋪陳，而是以舒朗明快的節奏來呈現。

▲亘一郎開放板前席位。（圖／赫士盟提供）

另外，去年8月開幕的「亘一郎KOICHIRO」壽司料理餐廳，打破壽司僅板前座席的常態，在用餐區之中設計壽司檯，客人可在座位上觀賞製作壽司的臨場感。不過，為了替偏好板前文化的賓客提供另一種選擇，4月推出板前席位，僅於每周三、周四、周五午餐時段供應，每日限量5席，價格每人3600元，套餐含甜點水果共計19道餐點，其中壽司有12貫。

▲鮪魚中腹。（圖／記者黃士原攝）

鮪魚是江戶前壽司的代表魚種，押野亘一郎使用了赤身、霜降及中腹3種部位（京都舞鶴產的鮪魚）。中腹油脂分布均勻、入口即化；霜降位於中腹與大腹之間，此部位既保有大腹的豐腴，又兼具中腹的肉感；赤身以醬油輕輕醃漬，特別在將醬汁裡加進「鮪魚節（鮪節）」，其味道更為清雅、甘甜，能優雅地襯托出赤身的細緻。