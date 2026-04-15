高知旅遊必體驗「鰹魚半敲燒」　堅持傳統漁法已有400年歷史

我是Lydia，台南鄉下小孩，從旅行中愛上台灣，喜歡分享生活瑣事與旅行的美好，從台南在地美食出發，立志要踏遍全台灣走遍全世界。

撰文攝影／台南好Food遊、整理／實習記者陳莉玟

來到高知，不能不體驗一下他們的鰹魚半敲燒（鰹のたたき，Katsuo no Tataki），這道料理不僅是當地的代表美食，更是一種結合漁業傳統、農業資源與火焰技術的文化展現。而位於高知的 「かつお船 火蔵」，則是目前最具代表性的體驗場域之一，除了可以品嚐到美味外，遊客們還可以親身體驗一下炙燒鰹魚的樂趣，自己吃的鰹魚自己烤，絕對是美味度更上乘。

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▲▼搭乘麗星郵輪抵達高知，船一靠港，現場就有擊鼓與揮旗的迎賓儀式，熱鬧又有氣氛，讓人一抵達就感受到高知滿滿的熱情。

かつお船 火蔵介紹

岸上的觀光行程其中之一，也是這趟讓我印象最深刻的，就是炙燒鰹魚體驗。我們在高雄洲際酒店WA-RA日式餐廳曾經品嚐過日本江戶時期的藁燒料理，當時對於這樣的料理就很有興趣，這次來體驗的鰹魚半敲燒也是藁燒料理的一種，行程安排也很好，體驗完順道當午餐享用，還可以採買伴手禮。

かつお船 火蔵是目前高知最大的藁焼き體驗場

採全預約制，只接受一周前的預約客人，而且需15人以上才能預約。若是無預約可以選擇到土佐半敲燒道場，鰹魚船的土佐半敲燒道場是得來速式的體驗型餐廳，顧客可自己嘗試稻草烤鰹魚半敲燒，不接受預約，依顧客的來店順序帶位。

一樓販售伴手禮

有一些水產加工品或高知的特色伴手禮、調味料都可以在這裡買，也有提供試吃服務，而且可以接受退稅，價格也不貴，如果想買一些帶回台灣是可以的。

かつお船 火蔵位在二樓

隨車導遊跟我們說，往二樓行走時，樓梯間的牆壁上彩繪的就是高知傳承400年的傳統漁法「一本釣」的捕魚方式，漁夫站在船邊，一人一竿將鰹魚一尾一尾釣起。這種捕撈方式不僅能保持魚體完整，也讓鰹魚維持最佳鮮度，是高知炙燒鰹魚美味的關鍵之一。

▲由於我們是團體預約，餐桌上已經將我們套餐中的其他配菜與米飯準備妥善，只等待我們自己炙燒鰹魚便可以開始用餐。

餐廳的另一邊為稻草炙燒體驗場，鰹魚半敲燒「たたき」一詞原意為「拍打、處理」，在料理上指的是將食材經過簡單處理後快速炙燒的技法。鰹魚半敲燒的特色，在於僅炙燒表面、保留內部生食狀態，形成外熟內生的對比口感，一方面也具有初步的保存效果。

炙燒體驗

首先工作人員會引導每個人拿取一支串好鰹魚的鐵籤，接著工作人員會先將來自四萬十町契約農戶的稻草放入火爐並點燃，瞬間火勢相當猛烈，看起來很震撼，但其實稻草燃燒時間很短，不用太擔心。

接著在店員的指導下，將鰹魚放在稻草火焰上炙燒表面，大約2～3分鐘即可完成。過程中店員也會提醒適時翻面，讓魚肉均勻受熱，烤出外層微焦、內部仍保持鮮嫩的口感。

▲接著再將炙燒好的鰹魚拿給師傅幫忙切成片狀，即可端回座位享用。

從炙燒到品嚐一氣呵成

炙燒鰹魚的吃法其實很簡單，常搭配蒜片、洋蔥、青蔥與薑，再沾柚子醋或鹽享用。其中高知在地人更偏好用鹽巴調味，能直接帶出魚肉的鮮甜與油脂香氣，這種極簡吃法也展現出對食材新鮮度的自信。

炙燒鰹魚外層帶有微微焦香

因為是以稻草炙燒，入口能感受到炙火燻出的香氣，內部則保持生魚般的柔嫩與濕潤，口感外熟內嫩、層次分明。搭配蒜片、洋蔥與柚子醋或鹽巴，更能提升整體風味，清爽中帶點油脂的甘甜，吃起來既鮮美又不膩口，讓人一口接一口停不下來。

雖然表面香氣很足，但由於熟度約僅有三分熟。加上鰹魚本身味道稍微重，又是厚切，所以這樣的份量，以我平常是比較不太愛吃生魚的人，吃到後面會有點害怕。同團有長輩是完全連一片都不敢入口，不過餐廳很貼心，立刻弄上紙火鍋讓她可以煮成味噌魚片火鍋吃。

不只是美食，更是文化體驗

來到高知，如果只是單純品嚐鰹魚就太可惜了，親自動手體驗稻草炙燒，從火焰、香氣到入口的那一刻，才是真正完整的「鰹魚文化」。不只是吃一餐，而是一次結合在地歷史、職人技藝與味覺的深度體驗，絕對值得列入必做清單。

かつお船 火蔵（カグラ）

地址：187-3 Niida, Kochi, 781-0112日本

台南好Food遊

我是Lydia，台南鄉下小孩，從旅行中愛上台灣，喜歡分享生活瑣事與旅行的美好，從台南在地美食出發，立志要踏遍全台灣走遍全世界。現有經營：粉絲團、部落格、Instagram

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