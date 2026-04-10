合歡山杜鵑花季登場！明起高乘載管制　接駁車、賞花點一次看

▲合歡山杜鵑花季將自明天啟動交管。（資料照／林業保育署南投分署提供）



記者彭懷玉／綜合報導

「合歡山杜鵑花季」登場，為因應賞花人潮，交通部公路局自明（11日）起同步實施交通管制措施。於例假日上午6點至11點，台14甲線18K翠峰至41.5K大禹嶺路段將進行管制，自小客車須3人以上同行方可通行；客運、接駁車、大型重機及機車則不受限制。

合歡山為全台海拔最高的森林遊樂區，每年4月中旬至6月中旬杜鵑盛開，為高山披上一層浪漫色彩，吸引大批旅客專程上山賞花。林業及自然保育署南投分署表示，春雨過後由玉山杜鵑率先綻放，花色由桃紅逐漸轉為粉紅與白色，5月至6月則由粉紅色「紅毛杜鵑」接力登場。熱門賞花地點包含合歡東峰、主峰、北峰、石門山及小奇萊步道等地。

南投分署進一步指出，高山杜鵑花芽早在前一年即開始孕育，歷經冬季低溫刺激後，待春季氣溫回升便綻放；其葉片厚實具蠟質、葉緣反捲，有助減少水分蒸發並抵禦寒冷，展現高山植物適應嚴峻環境的能力，旅客賞花之餘，也可細細觀察自然奧妙。

▲合歡山目前設有昆陽、武嶺、合歡山莊及小風口等4處收費停車場。（圖／林業保育署南投分署提供）



因應花季車潮，公路局於4月11日至6月14日期間持續實施交通管制，除高乘載規定外，亦將視現場車流啟動流量管制，每10分鐘放行20輛車，並於翠峰及大禹嶺設置管制點，請駕駛人配合現場指揮通行。

此外，合歡山目前設有昆陽、武嶺、合歡山莊及小風口等4處收費停車場，但車位有限。南投客運也於花季期間每周例假日加開「國民賓館－梅峰－翠峰－松雪樓－小風口」接駁班次，民眾可透過預約或持TPASS交通月票搭乘，建議多利用大眾運輸或平日前往，以避開壅塞，輕鬆享受高山賞花之旅。