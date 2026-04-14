苗栗隱身杉木林裡的夢幻民宿！撞球烤肉全包辦　每房都有山景陽台

我是JJ，喜歡獨自旅行，透過鏡頭將旅行的美好與大家分享，想要拍出令人怦然心動的質感作品。

撰文攝影／JJ.Hsu、整理／實習記者陳莉玟

身為苗栗人，最近發現一間隱身在公館與大湖山間的苗栗包棟民宿「草山境」，從最初的整地、民宿空間設計、園區樹木植栽等，都是由喜愛戶外活動與自然環境的民宿主人親自規劃。寬敞的大廳空間，可以見到許多木質傢俱與老式擺件，還有烤肉空間與遊戲空間，想要來場火鍋聚會也有設備齊全的廚房可以使用，只要待在草山境民宿，就可以跟家人度過完美的苗栗旅行時光。

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民宿登記與獲獎紀錄

停車場

▲入口處規劃有旅客專屬停車空間，不用擔心山區停車不便。

注意行車安全

鄰近台灣油礦陳列館、巧克力雲莊、大湖酒莊、洗水坑豆腐街等苗栗景點。從台72線轉進鄉間道路，沿途道路較為狹小，但整體路況還算舒適好開，比較需要注意的部分是，早晨與夜間容易有霧氣產生，大家如果對於路況不太熟悉，要特別注意行車安全。

周邊環境

從草山境民宿開車約十五分鐘，就可以抵達苗栗大湖市區，有便利商店與在地小吃可以用餐補貨，如果想要採買基本食材到民宿烹調，也可以到「自由聯盟生鮮超市大湖店」或「全聯福利中心大湖台三店」購買。

設備介紹

房間設備有獨立筒大床、吹風機、快煮壺、膠囊咖啡機、分離式冷暖氣機、乾濕分離衛浴、洗浴用品。公用設施有大廳空間、廚房、冰箱、飲水機、投影機、烤肉區、電動麻將桌。

遊戲空間

規劃有獨特的開放遊戲空間，提供撞球桌、手足球、滑步機等讓旅客自由使用，最讓我喜歡的就是民宿主人規劃的窗邊空間，可以點杯熱咖啡，享受微風吹拂，欣賞美麗山景，放下平常不離身的手機平板，好好的感受草山境為我們帶來的最棒接待。

大廳空間

從一樓遊戲空間走上階梯，就可以抵達草山境民宿，整體規劃則為開放式空間規劃，每面牆面都做開窗規劃，讓戶外陽光可以溫柔的走進空間。大廳使用木質傢俱搭配木紋地板，還有許多老物收藏，像是老傢俱、腳踏車、舊款電視、電影海報等，每一處都可以發現民宿主人對於美的追求。

咖啡吧

喜愛跟客人分享美好事物，希望大家可以放慢生活步調，民宿中特地規劃專業咖啡吧台，提供草山境旅客享用咖啡（需付費）。像我習慣每天都喝三到四杯咖啡，入住山中民宿還可以享用到現煮咖啡，對我來說就是最棒的旅遊儀式感。

電動麻將桌

▲親朋好友入住民宿必備的電動麻將桌，在大廳也有提供。

冰箱／飲水機

▲大廳提供冰箱跟飲水機讓旅客使用。

廚房

有時候跟家人朋友約好包棟民宿，總會想要煮個火鍋或是泡麵宵夜，苗栗包棟民宿草山境，提供廚房讓旅客使用（僅限簡單烹調），如果有使用廚房的需求，大家在出發前可以跟民宿確認。

戶外環境

周邊有著豐富的生態資源，由民宿主人用心規劃的成排綠樹，成片的杉木林、用心呵護的嬌豔櫻花，每一處都是在都市難以見到的自然美景。如果大家有安排到苗栗網美民宿草山境住宿，一定要留點時間好好感受。

烤肉空間

▲規劃有戶外烤肉區，未來還會新增頂樓烤肉空間，讓包棟入住的旅客，可以在舒適的環境舉辦烤肉聚會。

房間介紹

規劃有五間四人房與一間雙人房，平日有開放單間房間入住，假日則是以包棟入住為主，想要在假日或是連續假期入住，大家務必要提早訂房。我入住的是草山境民宿307房，為四人房型，整體空間相當寬敞，四位旅客帶四個大行李箱入住也不顯擁擠，房間格局相當完美，是最符合大家使用習慣的方正格局。

▲房間提供德國製獨立筒大床，讓旅客可以擁有良好的睡眠品質，擁有比家更舒適的睡眠環境。

我最喜歡草山境民宿的原因之一，就是每間房間都規劃有落地窗與陽台，L型雙側開窗，採光十分良好，白天時刻不需要開燈，室內空間就已經足夠明亮。

▲提供沙發組讓旅客休息使用，考量到山區氣溫多變水氣較重，房間中都有除濕機維持室內舒適。

▲來到這麼美麗的山中秘境，當然要坐在陽台好好享受蟲鳴鳥叫，大家可以煮杯咖啡，坐在陽台欣賞綠樹隨風搖擺。

▲床邊有設置梳妝台方便旅客整理妝容頭髮，如果因為工作需求要使用筆電也沒問題。

▲提供膠囊咖啡機與茶包讓旅客自由使用。

衛浴空間規劃為乾濕分離，還有提供免治馬桶，入住會使用到的洗浴用品也都有提供。最讓我驚喜的是，浴室中還有提供卸妝油與洗面乳，真的相當貼心。

早餐

本來以為來到山中住宿，早餐應該就是簡單的土司麵包豆漿等，沒想到草山境民宿他們家的早餐，都是提供每人一份早餐盤。餐點相當豐富，有熱拿鐵、煎蛋、生菜、優格等，最令人驚艷的部分，生菜是由民宿主人自己栽種，麵包也是自己製作，是在其他地方吃不到的新鮮美味。

心得

苗栗的地理位置與自然環境相當優良，從台灣北部與台灣中部出發，車程約一至兩個小時皆可抵達，相當適合規劃家族旅行與好友聚會，而位於苗栗公館與大湖山間的草山境民宿，就相當適合當作下榻地。有豐富公設可以使用，山林圍繞的秘境環境，讓旅客一年四季都有不同的自然景緻可以欣賞。房間寬敞設備齊全，未來還有全新打造的頂樓烤肉空間可以使用，是規劃國內旅遊不能錯過的苗栗包棟民宿。

草山境

地址：苗栗縣公館鄉開礦26之10號

電話：0933－533195

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