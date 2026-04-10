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鳳梨酥、綠豆椪變義式冰淇淋！舊振南跨界新品6口味開賣

▲▼台灣百年漢餅品牌「舊振南」以台灣本土食材推出全新「漢餅義式冰淇淋」 。（圖／舊振南提供）

▲舊振南以台灣本土食材推出全新「漢餅義式冰淇淋」。（圖／舊振南提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

百年品牌「舊振南」以台灣本土食材推出全新「漢餅義式冰淇淋(Gelato)」，加入綠豆椪、鳳梨酥，一次推出4種常態口味以及2款季節限定，即日起於2門市搶先開賣。

▲▼台灣百年漢餅品牌「舊振南」以台灣本土食材推出全新「漢餅義式冰淇淋」 。（圖／舊振南提供）

▲綠豆椪、鳳梨酥全變成義式冰淇淋。

舊振南漢餅義式冰淇淋4款常態口味中，「鳳和日麗」發想於經典鳳梨酥，嚴選北海道高梨花雫鮮奶油、法國鹽之花製成牛奶海鹽冰淇淋，搭配屏東有機鳳梨醬，表層鋪上奶酥餅皮及鳳梨果乾；「椪見經典」則是綠豆椪口味，把綠豆沙餡結合牛奶冰淇淋，佐以焙烤酥脆餅皮。

「良辰莓景」選用義大利草莓及法國莓果泥製成雪酪，搭配草莓果乾與台式米香；「茶語花香」則使用花蓮舞鶴金萱茶揉合鶴岡柚子花香，佐南瓜子酥。

▲▼台灣百年漢餅品牌「舊振南」以台灣本土食材推出全新「漢餅義式冰淇淋」 。（圖／舊振南提供）

▲季節限定推出2口味包括「喜上梅梢（左）」、「檸靜棗晨（右）」。

季節限定則有2款，「喜上梅梢」嚴選當季紅心芭樂、「檸靜棗晨」以清爽檸檬雪酪為主角。以上口味每杯售價皆為180元。

舊振南義式冰淇淋搶先於台中漢神洲際百貨門市、高雄大寮漢餅文化館上市，預計今年第2季度再於台北大巨蛋店、新光三越信義A8店開賣。

此外，台中漢神洲際門市祭出3大開幕優惠，22日前金喜、銀喜會員憑LINE優惠券，可免費兌換義式冰淇淋1杯；23日至26日「漢餅義式冰淇淋買1送1」；23日至5月10日購買伴手禮滿600元再送漢餅義式冰淇淋1杯，每筆訂單限送1杯，不累贈。

▲▼日本嵜本生吐司（SAKImoto Bakery）再度推出「生吐司放題」活動，。（圖／翻攝嵜本生吐司臉書粉專）

▲21種麵包、6款飲品吃到飽。（圖／翻攝嵜本生吐司臉書粉專）

日本嵜本生吐司（SAKImoto Bakery）歡慶登台6周年再度推出「生吐司放題」活動，提供21種麵包、6款飲品吃到飽，4月16日起至5月7日限時登場。

嵜本「生吐司放題」活動今年用餐時間從90分鐘延長至100分鐘，並改為平日2時段供應，包括12時至13時40分、15時至16時40分， 成人每位449元、身高130公分以下幼兒399元、6歲以下幼兒免費。市政府旗艦店開放官方臉書、IG私訊訂位，板橋大遠百店則以線上訂位為主。

吃到飽麵包品項中有12種生吐司口味，包括起士火腿、地瓜、法芙娜巧克力、大蒜等，另有究好豬肉鬆麵包、玉米濃湯奶油捲、日式紅豆餐包等選擇；飲品則集結美式、拿鐵、特濃紅茶、紅茶拿鐵、胭脂莓果茶及鮮奶。

關鍵字： 美食情報 美食雲 舊振南 嵜本生吐司

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