日本最新法餐列車搶先看！吃伊勢龍蝦邊看海　9月開放預訂

▲近鐵全新餐廳列車「Les Saveurs 志摩」外觀。（圖／都ホテルズ＆リゾーツ提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

搭火車不只移動，還能一路吃高級法餐！近畿日本鐵道株式會社將於今年秋季推出全新餐廳列車「Les Saveurs 志摩」，列車行駛於名古屋至賢島之間，主打在高質感車廂內享用正統法式料理，一邊欣賞伊勢志摩海景，打造結合美食與風景的奢華鐵道之旅，今年9月1日起開放網路預約。

▲▼「Les Saveurs 志摩」提供正統法式套餐（上圖）和「法式御膳」（下圖）。

全新餐廳列車「Les Saveurs 志摩」共有4節車廂，以「美食引領的優雅列車旅」為主題，列車外觀設計以志摩「海洋、白沙與陽光」為靈感，運用深藍、白色與金色線條，呈現優雅且具度假感的視覺風格。

餐點分為2大形式，包括由志摩觀光酒店總料理長監修的「正統法式套餐」，以及輕鬆享用的「法式御膳」。其中，法式套餐可品嚐伊勢龍蝦、鮑魚、真鯛等海鮮入菜的精緻料理，搭配紅酒燉牛肉與甜點，呈現完整法式餐桌體驗。若想輕鬆享受，則可選擇以木盒呈現的「法式御膳」，集結三重和牛、伊勢雞與在地海鮮等食材，兼顧美味與便利性。

▲4號車廂為「正統法式套餐」專屬車廂。

▲▼法式御膳車廂。

列車共設50席，全車採指定席，其中4號車廂為「正統法式套餐」專屬車廂，打造沉浸式用餐空間，採用間接照明與皮革座椅，營造高質感氛圍；1、2號車廂則主打法式御膳，座位採斜向設計，讓旅客能邊用餐邊欣賞窗外風景。

價格方面，正統法式套餐行程平日3萬3000日圓（約新台幣6583元）、周末假日3萬6000日圓（約新台幣7182元）；「法式御膳」行程平日1萬9000日圓（約新台幣3792元）、周末假日2萬1000日圓（約新台幣4192元）。

「Les Saveurs 志摩」未來預計每周行駛6天，去程從名古屋出發約2.5小時抵達賢島，途中停靠伊勢市、宇治山田、鳥羽等站，旅客可在移動過程中盡覽伊勢志摩風光。

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