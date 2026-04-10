機票漲價「訂單不減反增」　旅行社揭：轉單往美加紐澳

▲葡萄牙杜羅河谷。（圖／雄獅旅遊提供）



記者彭懷玉／台北報導

受中東戰火影響，國際油價帶動機票燃油附加費上調，但旅行社買氣卻不減反增。雄獅總經理暨公關發言人賴一青表示，雖說中東與亞非地區買氣下滑約一成，卻出現「轉單效應」，分別轉向日韓、紐澳等地。相較去年同期，日韓、紐澳訂單年增近3成，美加線訂單年增4成，第一季整體業績更較去年同期逆勢成長約13%。

▲雄獅總經理暨公關發言人賴一青（左），董事總經理黃信川（中），董事總經理林淑貞（右）。（圖／記者彭懷玉攝）



賴一青表示，受戰事及外籍航空中東轉機受阻影響，前往亞非與中東地區的買氣下滑約一成。然而，這股旅遊動轉向紐澳、日韓及美加地區。相較於去年第一季同期，雄獅的日韓、紐澳訂單年增近3成；美加線更增4成；北歐極光訂單能見度已延伸至2027年3月。加上航空業擴張航網，如鳳凰城、華盛頓、布拉格等新增航點，進一步帶動整體運能。

針對燃油稅與供應鏈成本墊高，雄獅指出，未來團費將視國際情勢滾動式調整，目前採取精準產品分眾策略，不單看單客毛利，而是追求「總利潤」最大化，讓今年第一季總體業績逆勢成長13%。

▲西澳粉紅湖。（圖／雄獅旅遊提供）



另外，去年全台出國旅遊人次達1,894萬創下歷史新高，等同於國人平均每年出國2.5次。賴一青推估，2026年旅客出遊偏好呈現「兩極化」趨勢。一端是「高頻短天數」行程，如主打「5天行程中有2天放風」的日、韓半自助遊，或周五出發，周日回台，無需請假的極短天數遊；另一端則是長達7至11天以上的「沉浸式長天數」深度旅行，如葡萄牙杜羅河谷酒區、西澳粉紅湖等差異化行程。

▲雄獅憑藉「世界馬拉松官方授權」保證參賽名額，報名人數已較去年全年增長逾3成，今年再推「芝加哥馬拉松8日」行程。（圖／雄獅旅遊提供）



雄獅發現，旅遊已從單純觀光轉向「自我實現」，運動體驗躍升新興主流。雄獅憑藉「世界馬拉松官方授權」保證參賽名額，報名人數年增逾3成；針對登山熱潮，也發揮「保證入住山屋」的優勢，由專業達人領軍並頒發獨家登頂證書，建立競爭力。

展望今年，雄獅將以「AI 賦能、精準分眾、服務擴圈、全球佈局」作為四大成長引擎，強化營運韌性與成長動能。其中，數位轉型方面，旗下「智能客服」LiLi已升級為具備營收能力的「智能業務」，2025年第四季累積轉換訂單金額突破1億元，月均產值相當於10位業務人力，並成功補足晚間22點至翌日7點的服務缺口。

緊扣航司全球拓點步伐，雄獅繼去年3月深耕日本熊本、9月布局美國鳳凰城後，今宣布將進駐捷克布拉格，預計海外據點總數將達16處。除經營既有團體旅遊市場外，亦積極布局高附加價值的「商務差旅」與「在地體驗」領域，並藉由海外據點優勢，擴大「Day Tour」產品線，精準掌握自由行成長趨勢。

▲長榮航空。（圖／長榮航空提供）



另一方面，易遊網也發現，去年整體營運表現再創新高，個人機票銷售突破350萬航段數，年成長達40%之外，全球訂房營收也達75億元，雙雙刷新歷史紀錄。

根據易遊網機票銷售數據統計，2025年十大熱門航點依序為東京、首爾、大阪、沖繩、香港、釜山、曼谷、上海、福岡及澳門，其中日本航點占4席，且日本整體機票銷售成長高達64％，顯示赴日旅遊熱度依然旺盛、穩居市場主流。

值得關注的還有韓國市場的亮眼表現，2025年可以說是韓國旅遊大飆升的黃金年度，韓國整體機票銷售達到104%的翻倍成長，其中首爾更首度超越大阪躍升至第2名，釜山亦同步攀升2個名次，展現韓國旅遊的強勁動能。