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石垣島「扭蛋天堂」有上百款機台　熱門MLB、相機系列全都有

『周花花，甲飽沒』吃飽再減肥！

『周花花，甲飽沒』吃飽再減肥！ 周花花

美食狂熱者!志在發掘各種食物 一個天天喊著減肥卻吃個不停的小胖子 喜歡旅遊熱愛冒險，全世界都是我的遊樂園!

▲▼ドリームカプセル マックスバリュやいま店 (Dream Capsule)。（圖／周花花授權提供）

撰文攝影／周花花、整理／實習記者陳莉玟

很多人好奇石垣島有扭蛋店嗎？答案是有的！石垣島有一間「ドリームカプセル マックスバリュやいま店」，機台共有上百台，款式很多、品項很新，旁邊就是AEON永旺超市、藥妝店，可以一次滿足購物需求，開車自駕還有免費停車場！

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介紹
這間是日本連鎖扭蛋店「Dream Capsule」的石垣島分店，也就是大家在東京、大阪等大城市常見的扭蛋店，也是一間有店員的扭蛋店。扭蛋機數量超過上百台，而且款式又多又新，很多大城市缺貨的熱門款，來這裡都能扭到，而且還剩下很多，絕對是扭蛋控要來挖寶的好地方。

▲▼ドリームカプセル マックスバリュやいま店 (Dream Capsule)。（圖／周花花授權提供）

位置
石垣島分店的位置在「AEON永旺超市八重山店」旁邊，也有人稱作「美思佰樂 八重山店」、「真榮里永旺超市」，指的都是同一個購物中心。這裡除了超市、扭蛋店外，也有藥妝店、DAISO大創，複合式經營是很推薦的石垣島購物景點。

▲▼ドリームカプセル マックスバリュやいま店 (Dream Capsule)。（圖／周花花授權提供）

店內環境

▲▼ドリームカプセル マックスバリュやいま店 (Dream Capsule)。（圖／周花花授權提供）

▲▼ドリームカプセル マックスバリュやいま店 (Dream Capsule)。（圖／周花花授權提供）

▲▼ドリームカプセル マックスバリュやいま店 (Dream Capsule)。（圖／周花花授權提供）

▲▼ドリームカプセル マックスバリュやいま店 (Dream Capsule)。（圖／周花花授權提供）

▲▼ドリームカプセル マックスバリュやいま店 (Dream Capsule)。（圖／周花花授權提供）

▲吉伊卡哇、迪士尼、寶可夢系列款式很多。

▲▼ドリームカプセル マックスバリュやいま店 (Dream Capsule)。（圖／周花花授權提供）

▲▼ドリームカプセル マックスバリュやいま店 (Dream Capsule)。（圖／周花花授權提供）

▲▼ドリームカプセル マックスバリュやいま店 (Dream Capsule)。（圖／周花花授權提供）

▲▼ドリームカプセル マックスバリュやいま店 (Dream Capsule)。（圖／周花花授權提供）

▲也有小朋友最愛的麵包超人。

▲▼ドリームカプセル マックスバリュやいま店 (Dream Capsule)。（圖／周花花授權提供）

▲這種特殊工具系列的很容易缺貨，但在石垣島要多少都有。

▲▼ドリームカプセル マックスバリュやいま店 (Dream Capsule)。（圖／周花花授權提供）

▲身為Nikon相機的使用者，之前找好久這系列都找不到，沒想到石垣島這麼多。

▲▼ドリームカプセル マックスバリュやいま店 (Dream Capsule)。（圖／周花花授權提供）

▲MLB扭蛋在東京、大阪也很容易被扭完。

▲▼ドリームカプセル マックスバリュやいま店 (Dream Capsule)。（圖／周花花授權提供）

▲除了很多扭蛋機外，也有販售一些盲盒、公仔。

▲▼ドリームカプセル マックスバリュやいま店 (Dream Capsule)。（圖／周花花授權提供）

▲▼ドリームカプセル マックスバリュやいま店 (Dream Capsule)。（圖／周花花授權提供）

心得
喜歡扭蛋的人，來石垣島一定要來！上百台扭蛋機款式豐富、品項多元，別的地方容易缺貨的熱門款，這裡的貨源都很充足。可以跟AEON永旺超市採購行程排在一起，開車來的話非常方便，停車場也是免費的。

ドリームカプセル マックスバリュやいま店（Dream Capsule）

地址：沖縄県石垣市真栄里292－1
電話：080－93539053
營業時間：10：00－21：00

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