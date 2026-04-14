香港掃街必停這攤！吃爽脆生腸＋超Q魚蛋　深水埗站走2分鐘就到

一位不受拘束嚮往自由的男孩 喜歡美食、喜歡旅遊 更喜歡把眼前的最美的人事物 撰寫成有溫度的故事

撰文攝影／黑皮的旅遊筆記、整理／實習記者陳莉玟

如果來香港只吃茶餐廳，那真的太可惜了，真正的香港靈魂，其實藏在街頭小吃裡。來到深水埗，這一間在地人也會排隊的超人氣小店「囍囍美食」，它的位置就在福榮街一帶，靠近地鐵站，交通非常方便，也是很多人掃街時一定會經過的一站。

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交通方式

▲搭港鐵至深水埗站D2出口，步行約2分鐘。

周邊美食

▲深水埗算是香港美食的一級戰區，像是椰汁大王跟超過半甲子的德豐粉麵餐廳全都在這邊。

店面環境

囍囍美食的店面不大，屬於標準的香港街邊小吃攤，沒有內用空間，大多是外帶或站在旁邊吃，整體氛圍非常接地氣。你會看到很多在地人直接點一串魚蛋、一盒燒賣，邊走邊吃，這就是最道地的香港日常。如果你是第一次來香港，真的很推薦一定要體驗一次這種「掃街文化」。

▲囍囍美食店門口總會圍著非常多人，在店前品嚐這一口美味的街邊小吃。

小吃介紹

店前擺滿了一串串琳瑯滿目的小吃，看起來特別誘人，也讓人一走近就忍不住想每一樣都點來試試看。這種把各式食材滷煮後再串起來販售的街頭美食，在香港有著非常鮮明的美食特色，是不少人記憶中的經典味道。邊走邊吃、邊逛邊選，也正是香港街頭飲食文化最迷人的地方之一。

必點招牌

最有名的品項莫過於生腸、魚蛋和燒賣還有牛雜。尤其是生腸，幾乎可以說是許多人專程來朝聖的招牌之一，口感帶點脆度又保有嚼勁，越吃越能感受到那種屬於港式街頭小吃的獨特魅力。

魚蛋則是香港街頭最經典的代表

Q彈扎實，搭配濃郁醬汁後特別涮嘴。至於燒賣，雖然同樣是熱門品項，但它的風味和台灣常見的燒賣不太一樣，口感與調味都更有香港街頭小吃的特色，所以對台灣人來說，第一次吃可能會稍微有點不習慣，不過也正因如此，更能感受到在地小吃原本的樣貌。

「煎釀三寶」也是不少人推薦的品項

外層微微煎過帶點酥香，裡面則是魚漿與配料的組合，一口咬下可以吃到不同層次的口感，是那種越吃越有趣的料理。

心得

在香港這樣的城市，囍囍美食的價格真的算很佛心，一份小吃大約落在港幣十幾到幾十元之間，花少少的錢就可以吃到多種口味，很適合邊走邊吃、一次多點幾樣來嘗試，這也是這間店能一直受到在地人喜歡的原因之一。

囍囍美食

地址：深水埗福榮街125號

營業時間：09：00－00：00

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