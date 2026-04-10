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七堵老店許家粿仔湯歇業後搬遷　落腳仁愛區改名元元魯肉飯

▲元元魯肉飯。（圖／愛吃鬼芸芸提供）

▲七堵許家粿仔湯創始店在2024年7月歇業，後搬到仁愛區並改名「元元魯肉飯」。（圖／愛吃鬼芸芸提供）

記者黃士原／台北報導

位於七堵車站附近的許家粿仔湯創始店在2024年7月歇業，讓許多在地人感到難過。不過，店家後來搬遷到仁愛區南榮路上，並改名為「元元魯肉飯」，招牌滷肉飯還是吃得到。

七堵許家粿仔湯創始店是當地人氣店家，招牌粿仔湯以豬大骨熬煮，湯頭清香，而粿仔條口感滑嫩Ｑ彈，小碗35元。除了粿仔湯，琳瑯滿目的菜單上還有豬腿肉飯便當、炸排骨飯便當、炸甜不辣、燉湯及各式小菜。不過因為店租成本太高及缺工因素，2024年7月歇業。

▲元元魯肉飯。（圖／愛吃鬼芸芸提供）

▲滿滿膠質感的滷肉飯。（圖／愛吃鬼芸芸提供）

▲元元魯肉飯。（圖／愛吃鬼芸芸提供）

▲盤子上還留著舊店名。（圖／愛吃鬼芸芸提供）

在休息2個月後，許家粿仔湯搬到仁愛區南榮路上，由於缺工，無法提供太多品項及較費工的菜色，像是豬腿肉飯便當及多樣化配菜，因此改名為「元元魯肉飯」重新開始，不過招牌粿仔湯及滿滿膠質感的滷肉飯也還吃得到，由於味道也跟之前一樣美味，已成為在地人推薦的口袋名單。

▲金龍肉焿。（圖／業者提供）

▲飄香40年的知名老店「金龍肉焿」，用餐時間都是大排長龍。（圖／業者提供）

▲金龍肉焿。（圖／業者提供）

▲招牌赤肉羹與滷肉飯。（圖／業者提供）

另一家基隆人推薦的滷肉飯，則是在地飄香40年的知名老店「金龍肉焿」，用餐時間都是大排長龍，招牌赤肉焿湯份量充足、勾芡不會過於濃稠，帶有點油蔥清香，重口味的人可以再加點生辣椒提味。然而，不只赤肉羹，豬腳、滷肉飯、關東煮也值得一試，湯配飯一組份量剛剛好。

元元魯肉飯
地址：基隆市仁愛區南榮路101號1樓
電話：0975-030-960

金龍肉焿
地址：基隆市中正區中船路94號
電話：02-2422-9709

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