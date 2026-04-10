國泰航空香港4天機加酒萬元起　虎航機票促銷1199元起

▲國泰航空攜手旅行社推出機加酒自由行。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／綜合報導

國泰航空宣布攜手8家旅遊業者推出四天三夜機加酒自由行優惠，即日起至4月30日限時開賣，經濟艙每人最低未稅價9888元起，適用旅遊期間為4月11日至9月30日，主打「下班即出發」輕旅行。

▲商務艙旅客可使用桃園機場與香港機場貴賓室。（圖／國泰航空提供）

此次國泰航空攜手雄獅旅遊、可樂旅遊、五福旅遊、東南旅遊、易飛旅遊、易遊網、泰元旅行社、溫馨旅行社推出四天三夜機加酒自由行優惠，分為經濟艙與商務艙選擇，商務艙機加酒自由行未稅價1萬9800元起，並可享桃園與香港機場貴賓室服務，包括現做熱食、茶藝體驗與港點餐飲。

▲旅客透過機加酒贈送行程可探索香港美食與景點。（圖／國泰航空提供）

每家業者適用飯店、行程、贈送內容不同，如可樂旅遊經濟艙機加酒自由行入住港島英迪格酒店，並贈送迎賓酒、張保仔船遊體驗；雄獅旅遊則安排入住仕德福酒店，並贈送《夜遊油麻地・百年警署光影》半日潮旅行程，將前往油麻地書院、天后廟、廟街夜市、油麻地警署等景點。

▲台灣虎航優惠下周開搶。（圖／記者蔡玟君攝）

台灣虎航宣布將於4月15日開賣2026年冬季航班，並針對符合資格的尊榮虎會員提供優先搶購權利。尊榮虎優先購票時間為4月15日上午10點至晚間11點59分，全員開賣則自4月16日上午10點起至4月17日晚間11點59分止。

此次冬季航班第一波促銷同步登場，多條熱門航線推出優惠票價，包括桃園－濟州島單程未稅1199元起；高雄－首爾金浦單程未稅1299元起；桃園／高雄－沖繩那霸、桃園－首爾仁川、桃園－釜山單程未稅1399元起。

日本航線方面，桃園／高雄－大阪關西、福岡，以及桃園－宮崎、佐賀、岡山單程未稅1799元起；桃園／高雄－東京成田、桃園－東京羽田、桃園／台中／高雄－名古屋、桃園－小松單程未稅1899元起；東北地區如仙台、新潟、花卷單程未稅2299元起；北海道航線桃園－札幌（新千歲）、函館單程未稅2599元起，高雄－札幌（新千歲）則為3299元起。

台灣虎航表示，本次優惠適用搭乘期間為10月25日至2027年3月27日，優惠機票數量有限，售完為止。旅客也可事先加入tigerclub會員並累積「虎足跡（tigerpath）」，即可享有尊榮虎會員的優先購票資格。