隱身昔日復興戲院商圈！50年什錦麵老店　老滋味且吃且珍惜

如果「吃」只是為了填飽肚子，那「食物」也未免太無趣了～～"

撰文攝影／小虎食夢網、整理／實習記者陳莉玟

南萬華復興戲院曾經引領風騷，即使如今繁華落盡，依舊可以在這些庶民老滋味中，尋得一絲煙火味。這家50年「復興什錦麵店」販售古早味的什錦麵，即使少了大火快炒的爆香鑊氣依舊美味，黑白切份量十足，辣椒夠味。此等老滋味，且吃且珍惜。

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位置

提到南萬華復興戲院，除非住在附近，或是老一輩的萬華人，否則應該多半是陌生的。就當地人的說法，約莫1964至1990年期間，在如今東園街28巷50號一帶居然就有兩家戲院，戲院周邊自然而然形成一個小型的美食圈，並盛行一時。如今戲院變成了「東園金贊商場」，附近依舊有不少老店還在，也成了我近期的覓食寶庫。

附近美食

這個如市場的美食小巷弄其實不算長，散步走著也就3－5分鐘，但兩邊有著許多小吃，重點是重複率不高。有水煎包、咖哩飯雞肉飯，另一家很有風味的咖啡廳也蠻特別的。

用餐環境

▲有一點像市場的鐵皮屋，談不上好，但還算是乾淨。

菜單

▲主食是什錦麵、米粉、炸醬麵等麵食，湯品、黑白切也算蠻多選擇的。

餐點推薦

什錦麵

這一碗什錦麵看起來湯品的顏色還算可以，配料方面除了蟹肉棒以外，都算是正常。湯頭基本上算是好喝，但沒有我偏好的那種什錦麵鑊氣，後來發現這家什錦麵用的是鍋燒麵的煮法，通常我稱這種麵叫海鮮湯麵，倒是麵條煮得蠻好，整體來說就是中規中矩。

黑白切

▲點了豬心、豬舌，另外點了粉肝。份量都算多，價格是60元，CP值蠻高的。

▲豬心的熟度恰到好處，不管是視味覺都是粉嫩的，醬油膏不會死鹹，帶點像是加了糖的甜味。

▲豬舌很爽脆，和豬心一樣沒有不好的異味，薑絲、蔥花的份量也很可以。

▲桌上的剁椒非常棒，嗜辣的朋友千萬別錯過。

▲▼粉肝也是60元，軟綿嫩而且非常甜，搭配醬油膏非常好吃。

復興什錦麵店

地址：台北市萬華區東園街28巷25號

營業時間：11：00－22：00（周二休息）

如果「吃」只是為了填飽肚子，那「食物」也未免太無趣了～～

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