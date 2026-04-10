高美館免費特展搭家電摩天輪、旋轉木馬　看水中漂浮計程車

▲高美館全新戶外展覽《奧拉之城 III — 未來已讀》有家電摩天輪、旋轉木馬。（圖／翻攝自高雄市立美術館臉書專頁）

記者蔡玟君／綜合報導

高雄市立美術館全新特展《奧拉之城 III — 未來已讀》在戶外園區登場，今年策展單位將高美館園區視為巨大的「訊號接收器」，打造15組藝術作品，包括利用廢棄物打造的摩天輪、旋轉木馬，更有在湖裡漂泊的計程車，即日起展出至6月7日為止，讓民眾免費欣賞。

第三屆台電公共藝術祭首次移師高美館，今年主題為《奧拉之城 III — 未來已讀》，將43公頃戶外園區化身為一座巨型發射台，作品如同頻率各異的電波，向城市的每一個角落擴散而出。

▲倪祥的作品《不可抗力丸》打造漂浮計程車。（圖／翻攝自高雄市立美術館臉書專頁）

如廖建忠創作的《運轉生活的終點站 4.0 L-oops》連同系列作《Rec End》、《Error Star》，以廢棄家電打造出摩天輪和旋轉木馬設施，讓旅客能實際搭乘；倪祥推出《不可抗力丸》作品，打造一座漂浮計程車來展示氣候變遷問題，成為拍照亮點。

▲王仲堃《號動樂園》。（圖／翻攝自高雄市立美術館臉書專頁）

▲李珮瑜的《走水》則以陶製容器放在溪流中，將資源消耗轉化為流動經驗（圖／翻攝自高雄市立美術館臉書專頁）

王仲堃以《號動樂園》將金屬管構與喇叭結合遊具打造出互動遊樂設施，還可以玩盪鞦韆；而李珮瑜的《走水》則以陶製容器放在溪流中，將資源消耗轉化為流動經驗；李婷歡以作品《永遠消失了》用巨型復古檯燈模擬煙火墜落軌跡，並置私密凝視與集體仰望，探討穩定性消失的存有狀態。

▲蔡咅璟設計的《招潮蟹之春》。（圖／翻攝自高雄市立美術館臉書專頁）

蔡咅璟設計的《招潮蟹之春》讓民眾可以用手機連線播放歌曲，以巨型蟹螯隨情歌律動，喚起棲地記憶；蔡文章與賴彥均共同創作的《顯微境》將「水熊蟲」放大為軟雕塑。而吳美琪以作品《搬動森林》，將鳥禽草木影像模組化，徐瑞謙的《迷路單位》則在自然輪廓與精準刻度間探討測量的本質。

▲蕭筑方作品《鬆弛的靈魂》則將筆下的角色變成大型氣偶裝置。（圖／翻攝自高雄市立美術館臉書專頁）



蕭筑方作品《鬆弛的靈魂》則將筆下的角色變成大型氣偶裝置，慵懶雕塑示範放空的必要；吳聯吟《入山》以拋物線軌跡折射生活經驗；張文菀的創作《彩色筆熱線中》將情緒軌跡立體化為穿梭路徑，而崔廣宇新作《艾利絲之手》則透過遙控器操控「手部」模型，思辨控制與被控的 AI 擬態迴圈。

展覽同時還有兒童創造工作坊，鄭伊雯的作品《地球塑膠了！》則推出身體工作坊體驗永續，現場還有集換式魔法卡牌等活動，讓藝術走進民眾的生活日常。