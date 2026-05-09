旅日職人主廚親自操刀！坐落新竹老爺酒店內隱藏版和風料理

一個記錄美食、旅遊與生活的雙魚男， 喜歡在平凡的日子裡去寫下生命中的點點滴滴。 總是嚮往著許多人們豐富精彩的故事， 所以也很認真地在網誌裡留下自己的生活點滴， 讓生命裡曾經歷和摸索過的足跡，不止存在於腦..

撰文攝影／WISELY'S 拍拍照寫寫字、整理／實習記者陳莉玟

位於新竹老爺酒店六樓的「中山日本料理」，是一家提供簡約裝潢的和風料理餐廳，本身以提供多樣清酒與時令美饌為主要特色，在午晚不同的用餐時段，提供單點套餐及商業午餐等等，並且於周五、假日的指定時段，還提供壽喜燒與涮涮鍋吃到飽的超值美味。此行，除了季節套餐豐富又好吃之外，自家的鰻重與山芋地雞湯也很推薦。

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環境

在餐廳門口的清酒櫃裡，擺放展示多款日本不同地區的清酒。除了國酒山口縣獺祭之外，讓我意外的是居然看到丹波西山酒造場的清酒，都是我曾造訪過的酒造，在此見到真是備感懷念！

餐廳本身提供開放空間與私人包廂可使用

空間設計採簡約素雅風格，沒有太誇張的濃墨重彩，讓來此的餐客可輕鬆享用師傅的美饌料理。因地處新竹科學園區之範圍，所以此處來客不光只有在地人，還有來自世界各地的職場饕客，因此師傅的手藝風格就格外重要！

主廚戴志勻本身從福岡小廚房起家

在經歷深刻嚴峻的修業學習後，將在日本所做所學帶回台灣，以時令自然的本味呈現，讓職人料理的精神轉化成精緻佳餚。

菜單

供應午晚餐食，在不同的時段會有不同的內容供應，其中在平日的中午還有提供商業午餐，主打的制式套餐符合大眾的口味及預算。菜色內容頗為豐富，可依個人喜好做選擇，在此可單獨享用也可與親友相聚，平均單人消費大約1000～2000元左右，另外還有指定時段的鍋物吃到飽提供。

▲內容變化較多，可依個人預算豐儉由人做選擇，除了制式套餐之外，還有較平價的商業午餐可做選擇。

推薦餐點

1780元套餐

▲一共9道，內容口味很適合年長者，最後的時令水果三品與日式甜點為明治冰淇淋，也很好吃。

▲這道帆立貝嶺岡豆腐風味濃郁，以淡雅的醬汁將彈牙貝肉襯托更可口，嚐起來很開胃。

▲綜合生魚片以厚切方式將挪威鮭魚、日本青魽與紅魽，以及台灣東港的旗魚做最佳組合。

▲這道海老櫻花煮我很喜歡，不單擺盤吸睛高湯與食材組合也好看，選用的海鮮蔬食等用料也很有味。

▲有名的春野菜天婦羅佐山椒鹽是師傅招牌菜，以昆布水煨煮的沾鹽讓酥脆食材更可口。

五目炊飯佐漬菜

配上午魚一夜干和味噌湯，是最後的收尾組合。炊飯本身帶有素蔬的香氣，讓皮脆肉香的一夜干形成最佳搭佐，再以海帶芽豆腐味噌湯品嚐，讓套餐有個很飽足的句點。

土瓶蒸與山芋地雞湯是加點的品項

前者以清爽的魚肉與香菇等食材煮出鮮香的滋味。另一道山芋地雞湯獲得眾人的推薦，湯頭清甜而食材保持自身鬆軟的口感，相當好喝！

最後是我指定想吃的鰻重

雖然現今距離土用丑之日還有一段時間，但來到日本料理店總會想嚐嚐夏旬美食。以日式漆器餐盒（重箱）更顯高級質感，將炙烤後的鰻魚放在越光米飯上，甜鹹帶油脂的好味道，讓人不禁期待活力盛夏的到來！而屆時，中山日本料理也會推出鰻魚料理，很值得品嚐。

新竹老爺酒店︱中山日本料理

地址：新竹市東區光復路一段227號6樓

電話：03－5631122

營業時間：11：30－14：30、17：30－21：00（周日休息）

一個記錄美食、旅遊與生活的雙魚男，喜歡在平凡的日子裡去寫下生命中的點點滴滴。總是嚮往著許多人們豐富精彩的故事，所以也很認真地在網誌裡留下自己的生活點滴，讓生命裡曾經歷和摸索過的足跡，不止存在於腦海裡。

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