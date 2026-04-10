6品牌全台首發！台中漢神洲際26家亮點餐廳一次看　島語7月才開幕

▲豊漁集團旗下全新品牌「作 天麩羅・割烹」進駐漢神洲際購物廣場。（圖／豊漁集團）

記者黃士原／台北報導

備受台中消費者期待的「漢神洲際購物廣場」，將於今日中午12點30分正式開幕，全館引進超過50家人氣餐飲品牌，其中有26間話題餐廳，6家是全台首發，包括米其林二星名店主廚監製的「作 天麩羅．割烹」日料，漢來美食的全新蔬食餐廳「樂蔬」。

漢神洲際購物廣場占地6.6萬坪，匯聚精品、美妝、潮流、家居及多元餐飲，光是餐飲品牌就超過50個，其中有26間話題餐廳，6家是全台首發，包括米其林二星名店主廚監製的「作 天麩羅．割烹」日料，漢來美食的全新蔬食餐廳「樂蔬」、提供日式高端鐵板料理的「千房 Diversity」、屋馬集團全新品牌「尚屋 新韓式燒烤」、燒肉中山全新品牌「中山 RED LABEL」、韓式中華料理「春香飯店」。

▲「作 天麩羅・割烹」鮑魚天麩羅僅以鹽與鮑魚肝醬賦味，凸顯食材本味。（圖／豊漁集團）

「作 天麩羅・割烹」由米其林二星主廚稗田良平監製，融合天麩羅與割烹兩大日本料理核心技法，為全台首度推出的雙主軸日料品牌。16席ㄇ字型板前座位，空間設計呼應天麩羅料理本質，以減法為核心，料理則以割烹鋪陳旬味節奏，呈現四季食材變化，再結合江戶前天麩羅對油溫與麵衣的精準掌控，凸顯食材本味，從前菜至主菜層層推進。

▲漢來美食全新蔬食品牌─樂蔬。（圖／取自漢來美食官網）

樂蔬是漢來美食餐飲集團全新蔬食品牌，餐點囊括日式串燒、在地台菜、川粵料理等多元菜式，盡顯蔬食的無限可能，將天然食材結合跨國界的料理技藝，同時還攜手韓國寺剎飲食代表「正寬法師」共創3款特製料理，以「食材本位」為根基，採用特製覆盆子醬、核果醬等天然食材調味，充分傳達食材原味的自然精神。

▲「尚屋 新韓式燒烤」為屋馬集團全新品牌。（圖／漢神洲際提供）

尚屋新韓式烤肉也是屋馬餐飲集團全新品牌，承襲屋馬餐飲集團的DNA，主打獨特「冷藏熟成」肉品工法，透過時間與溫度，呈現肉質最純粹的風味。搭配韓國直送醬料與清爽不厚重的菜單設計，打造「輕負擔、高品質、重體驗」。

▲餃子の王將。（圖／記者黃士原攝）

其他亮點餐廳還有主打結合餐飲與微醺氛圍的社交體驗的火鍋品牌「椒朋友」、金色三麥旗下「SPORTS NATION」運動餐廳、日本名古屋的鰻魚飯名店「うなぎ四代目菊かわ」、京都知名中華料理連鎖店「餃子の王將」、東京拉麵名店「麵屋一燈」、頂級日式鍋物專賣店「黑毛屋」、泰式料理「NARA Thai Cuisine」、「初魚鉄板料亭」等。

除了全新蔬食品牌─樂蔬，漢來美食旗下還有漢來名人坊、漢來上海湯包，以及超人氣自助餐廳「島語」一同進駐漢神洲際購物廣場，不過島語要等到7月才開幕，其他3品牌會先跟台中朋友見面。

▼台中漢神洲際26家亮點餐廳一覽表。（圖／台中漢神洲際提供）