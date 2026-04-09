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基隆低調老牌紅燒排骨羹　招牌必吃滷肉飯「偏肥卻不油膩」

▲老牌紅燒排骨羹的滷肉飯。（圖／業者提供）

記者黃士原／台北報導

在基隆，除了廟口聚集了許多美食小吃，也有好多散布在市區的大街小巷內，像是仁愛區忠三路上的老牌紅燒排骨羹，低調的招牌讓人不小心就錯過，除了排骨羹與紅燒鰻魚羹外，偏肥卻不油膩的滷肉飯也是招牌必吃。

位於基隆市仁愛區忠三路上的老牌紅燒排骨羹，低調的招牌讓人不小心就錯過，主打紅燒排骨羹與紅燒鰻魚羹，排骨羹肉質紮實，鰻魚羹味道鮮甜。另外，滷肉飯也是店裡必吃，白飯上的滷肉雖然偏肥，但吃起來卻不油膩，一碗只要20元。

▲滷樂町（基隆店）好味麵館。（圖／愛吃鬼芸芸）

▲滷樂町（基隆店）好味麵館的滷肉飯。（圖／愛吃鬼芸芸提供）

除了老店，基隆近年也有美食新銳店，滷樂町・好味麵館（基隆店）今年1月24日才開幕，但已經受不少好評，目前Google評價約4.7顆星。該店主打台式經典小吃，包括滷肉飯、乾拌麵，以及多款現煮湯品。拌麵與滷味份量實在、風味扎實，湯品講究食材搭配與火候，清甜順口、不油不燥。

▲健安雞肉飯的滷肉飯。（圖／業者提供）

▲滷肉飯和雞肉飯合體的雞滷飯。（圖／記者黃士原攝）

位於孝三路底的健安雞肉飯，2020年才開幕，招牌就是市面上比較少見的雞滷肉，滷肉飯和雞肉飯的合體，一次滿足2種慾望，雞肉絲軟嫩不乾柴，拌開後還會吸附滷汁，香甜好入口，一碗只要銅板價50元。除了雞肉飯，店裡也供應切仔麵、乾麵與米粉等麵食。

老牌紅燒排骨羹
地址：基隆市仁愛區忠三路44號
電話：02-2423-8128

滷樂町（基隆店）好味麵館
地址：基隆市仁愛區仁二路104號1樓
電話：02-2425-6680

健安雞肉飯
地址：基隆市仁愛區孝三路25號
電話：02-2425-9293

【2026 基隆滷肉飯節】活動懶人包
活動日期：115年3月13日（五）至 4月26日（日）
參與店家：基隆市40家以上合作滷肉飯名店
好康攻略：
・打卡即贈：至合作店家點購「神隊友組合」並打卡，送限量零錢包。
・集點抽大獎：走訪10間店並完成打卡，抽65吋電視、5000元現金。
活動官網/社群：https://pse.is/8pybls

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