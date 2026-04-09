Buff疊滿！台南「最強考運」散策　一站拜齊5大文昌、統一獅攜手應援

▲全台首邑縣城隍廟。（圖／台南市政府提供；以下同）

記者胡至欣／綜合報導

考季即將到來，覺得書讀到累了嗎？不妨安排一場「補運之旅」！台南「最強考運散策導覽路線」4月18日開跑，不僅有專業導覽員帶你走訪5間文昌廟，今年更跨界與在地職棒球隊「統一獅」合作，推出「吼力包高中」主題活動，人氣吉祥物萊恩也將現身應援，幫你把考運Buff疊到滿。

▲祀典武廟。

一次拜齊！台南5大文昌廟陣容超堅強

活動將於4月18日至5月9日每週六下午舉辦，共計4梯次、僅120位名額。導覽路線精選了府城最具代表性的「文昌版圖」，由專業雙人導覽員領路，一站式走訪祀典武廟、赤崁樓文昌閣、大士殿、縣城隍廟、三山國王廟。

全程參拜五間著名文昌廟宇，涵蓋了掌管文運、功名與祿位的各路神祇，從五文昌帝君到韓愈及24司主考官，陣容「超神」，就是要幫考生們集滿滿的考運。

統一獅助陣！萊恩現身、合照送好禮

今年特別找來統一獅加持，直接把考場當球場在拚！各導覽點將設置「吼力包高中」主題插畫立牌供民眾打卡。只要於5月16、17日「府城獅吼宮」主題日當天，憑門票及5間廟宇立牌合照證明，即可至台南亞太成棒主球場兌換精美小禮。

此外，4月18日及5月9日兩梯次更有大驚喜，統一獅吉祥物「萊恩」將在導覽結束後現身，為考生加油打氣並加送小禮物，讓職棒選手奮戰不懈的精神激勵學子揮出「金榜全壘打」。

有吃又有拿！椪餅、鉛筆免費贈送

拜完神明也別忘了犒賞肚子！赤崁文化園區鄰近美食如：武廟肉圓、度小月擔仔麵、綠豆沙、冬瓜茶等都是必吃清單。而報名成功的考生，還能領到專屬應援包，包含功名疏文、象徵圓滿的椪餅以及鉛筆，幫你把儀式感拉到最高。

【活動資訊】台南最強考運散策導覽

導覽時間：4/18-5/9 每週六15:30-17:00

名額限制：每梯次30人（共4梯次）

報名網址：https://www.twtainan.net/zh-tw/application/list/