安平運河滿百年！看3大燈光藝術　順遊夜市品小吃、玩海盜船

▲台南安平運河今年滿100年，推出3大燈光藝術品。（圖／台南市政府提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

台南安平運河今年滿百年，台南市政府以「百年好河」為核心主題，推出3大燈光藝術、戶外音樂祭等系列活動，其中燈光藝術從即日起展出至6月30日為止，每天晚上6點至9點點亮運河南岸。

▲作品《光流百年》。

今年安平運河「百年好河」燈光藝術展打造3大藝術裝置，市府表示，作品《光流百年》以光軌為核心語彙，象徵河水奔流與時代更迭的軌跡，讓記憶以光流形式再生於步道之上，向過往致敬，也象徵城市未來的持續流動。

▲作品《運河織光》。

▲漂浮於運河上的《光蘊平安》作品。

而《運河織光》則以光的線條編織出無限迴圈，象徵時間流轉與生命延綿，核心投射的粼粼水光映照土地，寓意城市水紋記憶與源源不絕的生命動能；《光蘊平安》作品漂浮於運河，以竹編輕舟喚起舊時記憶，舟下水底燈光向外擴散，寓意百年好合、平安永駐。

同時，在今年五一連假市府推出為期兩天的「台南運河百年戶外音樂祭」，並在廣八廣場及河樂廣場西側登場，兩天活動邀請理想混蛋、邱鋒澤、F.F.O、禾羽、山元聰、Saturnday、玖壹壹、李竺芯、吳汶芳、柯泯薰、阿跨面、公館青少年等歌手與團體演出。

▲▼武聖夜市現在一周營業三天。（圖／記者蔡玟君攝）

▲夜市內的海盜船設施。（圖／記者蔡玟君攝）

夜晚走訪安平欣賞運河的燈光藝術之餘，想吃美食就不能錯過台南豐富的夜市活動。距離安平約15分鐘車程的「武聖夜市」已有超過40年歷史，也是號稱聚集最多小吃攤位的夜市，旅客能在此品嚐特色小吃，現場還有摩天輪、海盜船等遊樂設施，也可以體驗射氣球、套圈圈等豐富遊戲。

業者表示，從約2年前改為一周營業三天，透過更多天數的營業模式吸引遊客造訪，並不定時與在地飯店業者推出特色活動，成為台南夜間旅遊亮點。