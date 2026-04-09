集結泰國6大預約困難店名菜　COAST第2季「泰味新境」套餐登場

▲COAST第2季「泰味新境」套餐登場。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

由MMHG湘樂餐飲集團創辦人林泉與泰國廚神Ian Kittichai共同打造的當代海岸料理餐廳「COAST」，第2季「泰味新境」企劃4月登場，邀請泰國6大預約困難名店的主廚，帶來各自的招牌菜色，推出期間限定的9道式套餐，讓台灣饕客不用遠赴泰國，也感受當代泰菜的魅力。

林泉去年底發起「泰味新境 The Amazing Flavors of Thailand」主題企劃，延續首季熱潮，今年再度邀請多位泰國指標名廚合作，包括曼谷法餐教父Chef Arnaud、全球首位獲得米其林二星肯定的泰國女主廚Chef Tam，以及備受矚目的新生代主廚Chef Mond等6家餐廳名廚們，透過各自擅長的菜系與料理手法，呈現當代泰式料理風格多元的精彩面貌。

▲「豬肉｜糯米｜羅望子」。（圖／記者黃士原攝）

▲「花枝｜萊姆｜辣椒」。（圖／記者黃士原攝）

Bo.lan由Chef Bo（Duangporn Songvisava）與Dylan Jones夫妻檔共同經營，兩人擅長將皇家泰菜與古法庶民料理結合，餐廳連年獲得米其林一星，也是「亞洲50大最佳餐廳」榜上常勝軍。這次帶來了「花枝｜萊姆｜辣椒」以及招牌「豬肉｜糯米｜羅望子」兩道精緻開胃小點，以酸、辣、甜、鹹交織的衝擊，展現泰國料理最原始的生命力。

▲「牛小排｜大根｜煙燻辣椒醬」。（圖／記者黃士原攝）

Chef Prin（Prin Polsuk）和妻子Mint Jarukittikun共同創立餐廳Samrub Samrub Thai，於2025年入選「亞洲50大最佳餐廳」，並在最新的泰國米其林指南中獲得一星肯定。呈現的菜色是「牛小排｜大根｜煙燻辣椒醬」，以白蘿蔔與椰子汁慢火熬煮的湯底，搭配燉至軟嫩的牛小排，再佐以泰北特有花椒製成的辣椒醬，煙燻與辛香的氣味，巧妙地與牛肉豐富的油脂達到完美平衡。

▲「鰤魚｜海螺｜發酵番茄」。（圖／記者黃士原攝）

Chef Tam（Tam Chudaree Debhakam）是全球首位獲得米其林二星肯定的泰國女主廚，並於2025年獲選為「亞洲最佳女主廚」。她所經營的餐廳Baan Tepa結合了城市農園與精緻餐飲概念，打造出從農場到餐桌的料理體驗。這次帶來「鰤魚｜海螺｜發酵番茄」，將鰤魚與木瓜螺交錯排列，搭配以發酵番茄與蛤蠣清湯製作的澄清醬汁綴以魚子醬，再撒上烘烤椰子碎並點綴橘紅辣油提味，風味清爽而細膩。

▲「象拔蚌｜蛤蜊｜椰子」。（圖／記者黃士原攝）

Chef Mond（Mond Suwijak Kunghae）所經營的Restaurant Royd餐廳以泰國南部料理為核心，料理風格大量運用香料、海鮮與辛辣元素，呈現濃烈的風味。「象拔蚌｜蛤蜊｜椰子」這道菜靈感來自普吉島經典的涼拌蛤蜊，以Q彈爽脆的貝類搭配椰子製成的乳白濃郁醬汁，呈現泰國南部料理直接又奔放的海洋氣息。

▲「胭脂蝦｜花生｜帕泰」。（圖／記者黃士原攝）

Chef Arnaud（Arnaud Dunand Sauthie）來自法國薩瓦省，曾任職曼谷文華東方酒店諾曼第餐廳主廚，並帶領團隊摘下首屆泰國米其林指南二星殊榮，被視為曼谷法餐的教父級人物。他目前經營的餐廳Maison Dunand亦於今年泰國米其林指南獲得一星肯定。套餐中的「胭脂蝦｜花生｜帕泰」，以泰國街頭經典小吃Pad Thai為靈感，將胭脂蝦包入義大利餃中，再淋上魚露、花生與椰糖調製的紅棕色醬汁，重新詮釋大眾熟悉的泰式炒河粉。

▲「泰國河蝦｜蕎麥麵｜叻沙」。（圖／記者黃士原攝）

Chef Mai Mak（Aksarin Limpanachaipornkul）與泰菜權威Chef Ton共同開設現代泰式居酒屋 LAWOI 餐廳，其名稱是向普吉原始住民「烏拉克拉沃伊族」致敬。本次帶來「泰國河蝦｜蕎麥麵｜叻沙」，選用肉質飽滿的特選泰國蝦，搭配蕎麥麵與椰香叻沙醬汁，佐以油蔥酥、炸牛蒡與香菜點綴，呈現口感層次豐富的泰式拌麵。

第2季「泰味新境 The Amazing Flavors of Thailand」企劃4月1日登場（6月30日結束），以「風味藝廊 A Gallery of Thai Flavors」為主軸，由6組泰國名廚攜手合作，運用各自獨特的料理語彙，打造期間限定的9道式套餐佳餚，每套3980元+10%。

▲晶華「三燔」推和牛壽喜燒吃到飽。（圖／晶華提供）

另外，台北晶華酒店旗下人氣日式鍋物料理餐廳三燔本家與三燔北投，4月30日前同步推出「日本A5和牛壽喜燒吃到飽」活動，兩人成行、每人2980元+10%，用餐時間90分鐘。此外，只要加入「晶華會APP」，憑會員優待券單人可再折價1000元。

台北晶華酒店董事總經理吳偉正表示，牛排、龍蝦、吃到飽是餐飲業的流量密碼，此次「日本和牛壽喜燒吃到飽」是以高規格牛肉結合吃到飽的形式推出，選用一頭牛只能切出兩公斤的「臀肉芯」部位，結合經典日式壽喜燒工藝，打造兼具視覺震撼與味覺層次的高端放題體驗。

「臀肉芯」位於臀肉與臀肉蓋中間，特色是油花適中、赤身比例較高、口感滑順不膩，主廚依照壽喜燒料理特性將肉切為0.18公分的薄片，使其於鍋中輕涮即可達到最佳熟度，和牛下鍋時瞬間釋放濃郁肉香。